Alman Federasyonu ile Türk futbolcular arasında 'like' krizi

Alman Milli Takımı'nda forma giyen ve dün akşam Estonya maçı kadrosunda da yer alan Türk futbolcular İlkay Gündoğan (Manschester City) ve Emre Can (Juventus), Cenk Tosun’un gol sevincini 'like'ladığı için Alman basınında eleştiri oklarının hedefi oldu. Alman Futbol Federasyonu, futbolcuların 'like’larını bilinçli olarak geri aldıkları için sorun kalmadığını belirtti.





Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Türkiye'nin 1-0 kazandığı Arnavutluk maçından sonraki asker selamı verilen sevinç fotoğrafını sosyal medyada beğenen (Like'layan) İlkay Gündoğan ile Emre Can, Alman Bild Gazetesi'nin manşetinde hedef tahtasına oturtuldu. Bild, “Gündoğan ve Can Türk savaş selamını beğendi” diye manşet attı.





Cenk Tosun'un, “Ülkemiz için, Mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için… Özellikle bizler için canını tehlikeye atanlara” yazısını beğenen İlkay, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Önce gazetecilerin ardından ise federasyonun baskıları başladı. Alman basını, “Bunu niye beğendiniz?” diye sormaya başladı.











