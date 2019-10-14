Samanyolu Haber /Gündem / Alman Federasyonu ile Türk futbolcular arasında 'like' krizi /14 Ekim 2019 11:00

Alman Federasyonu ile Türk futbolcular arasında 'like' krizi

İlkay Gündoğdu ve Emre Can, Alman basınında, "Türk savaş selamını beğendi” denerek eleştirildi

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Alman Milli Takımı'nda forma giyen ve dün akşam Estonya maçı kadrosunda da yer alan Türk futbolcular İlkay Gündoğan (Manschester City) ve Emre Can (Juventus), Cenk Tosun’un gol sevincini 'like'ladığı için Alman basınında eleştiri oklarının hedefi oldu. Alman Futbol Federasyonu, futbolcuların 'like’larını bilinçli olarak geri aldıkları için sorun kalmadığını belirtti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Türkiye'nin 1-0 kazandığı Arnavutluk maçından sonraki asker selamı verilen sevinç fotoğrafını sosyal medyada beğenen (Like'layan) İlkay Gündoğan ile Emre Can, Alman Bild Gazetesi'nin manşetinde hedef tahtasına oturtuldu. Bild, “Gündoğan ve Can Türk savaş selamını beğendi” diye manşet attı.

Cenk Tosun'un, “Ülkemiz için, Mehmetçiklerimiz için, şehitlerimiz için… Özellikle bizler için canını tehlikeye atanlara” yazısını beğenen İlkay, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Önce gazetecilerin ardından ise federasyonun baskıları başladı. Alman basını, “Bunu niye beğendiniz?” diye sormaya başladı.



İlkay Gündoğan: En son isteyeceğim şey siyasi bir mesajdır

Gündoğan, Cenk Tosun'u Almanya'dan tanıdığını ve arkadaşı olduğunu açıkladıktan sonra Alman basınına “Ama daha sonra bunun politik bir mesaj olduğunu görünce ‘Like’ı (beğenimi) geri aldım. Gerçekte, Almanya'da U 21 takımında birlikte oynadığım arkadaşım Cenk'in gol sevincini beğendim ben. Geçen yıl ki olaydan sonra en son isteyeceğim şey siyasi bir mesajdır. Bilinçli olarak beğenimi geri aldım” diye konuştu.


 
Emre Can: Ben bir pasifistim ve her türlü savaşa karşıyım

Emre Can ise Bild Gazetesi'ne, “Yıllardır tanıdığım Cenk Tosun'un golünü kutladım. Başka bir amaç ya da içerikle ilgili bir şey yapma niyetim yoktu. Ben bir pasifistim ve her türlü savaşa karşıyım“ açıklamasında bulundu.

Alman medyasının yaygarasıyla alarma geçen Alman Futbol Federasyonu, futbolcuların ‘like’larını bilinçli olarak geri aldıkları için sorun kalmadığını belirterek, artık sadece maça konsantre olduklarını duyurdu.
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