Alman futbol devi yıllar sonra zarar etti

Futbol da salgından etkilendi. Maçlar seyircisiz oynandı. Boş tribünler, kulüplerin zarar etmesine de yol açtı. Alman futbol devi de son 10 yılda ilk kez zarar açıkladı.







TRT'nin AA'dan aktardığı habere göre Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda 44 milyon euro zarar ettiğini duyurdu.





Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs, Avrupa'da futbol kulüplerinin finansal yapılarına da büyük darbe vuruyor.





Borussia Dortmund, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için 44 milyon euro zarar açıkladı. Böylece Borussia Dortmund, son 10 yılda ilk defa zarar açıklamış oldu.





Sarı-siyahlı kulübün konsolide gelirleri aynı dönemde 370 milyon euro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü.





Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon euro kar elde etmişti.Alman kulübün müsabakalardan geliri 44,7 milyon eurodan 32,5 milyon euroya gerilerken, reklam gelirleri 96,8 milyon eurodan 98 milyon euroya yükseldi.