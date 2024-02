"Almanya'nın savaşa hazırlanması bir süreç ancak bunun için sonsuz zamanımız yok. Çünkü Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilk kez olası bir savaş bize dışarıdan dayatılıyor. Rusya'nın askeri tehdidi göz önünde bulundurulduğunda bu bizim için beş ila sekiz yıl hazırlık süreci demek" ifadelerini kullanan Korgeneral Breuer, "Ben asker olduğum için diyorum ki, beş yıl içinde savaşa hazır olmalıyız" uzarisinda bulundu.





Almanya, gelecekte NATO'nun yeni caydırıcılık ve savunma stratejisi için 350 bin askeri çok yüksek hazırlık seviyesinde tutmak istiyor. Pistorius'a göre bu, 2025'ten itibaren tam teçhizatlı ve operasyonel bir ordu tümenini ve 2027'den itibaren bir başka tümeni, ayrıca yaklaşık 200 uçak ve gemi ile askeri destek kabiliyetini içeriyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Carsten Breuer, Rusya'nın NATO'ya yönelik tehdidi sebebiyle, Alman ordusunun (Bundeswehr) beş yıl içinde "savaşa hazır" hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Breuer, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, "Bu beş yıl içinde savaş çıkacağı anlamına gelmiyor ama böyle bir olasılık mevcut" dedi.Savaşa hazır olmanın savunma kabiliyetinden çok daha fazlası olduğunu belırten Breuer, "Personel ve malzeme hazırlığının yanı sıra, zihniyet değişikliğinden de geçmemiz gerekiyor. Hem toplumda hem de her şeyden önce orduda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var" dedi.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un savaş kabiliyetinden ilk kez bahsetmesinin uyarıcı bir çağrı olduğunu vurgulayan Breuer, "Kendimi savunabildiğimi göstermek ve böylece rakibe saldırı kararı almanın çok riskli olduğunu hissettirerek, böyle bir karar almamasını sağlamak. Caydırıcılıktır budur" dedi.Almanya'nın NATO'ya taahhüt ettiği askeri kabiliyet seviyesine, bazı alanlarda öngörülendenlerin daha geç varacağını dile getiren Genelkurmay Başkanı, bunun dürüstlük icabı açıkça ifade edilmesi gerektiğini aktardı. Alman Ordusu'nun bazı noktalarda hemen, bazılarında ise ise üç ila dört yıl içinde hazır olabileceğini vurgulayan Breuer, bunların hangi kabiliyetler olduğunu, gizlilik gereği açıklamayacağını ifade etti.Welt am Sonntag'ın haberine göre Alman hükümeti, Ukrayna'nın savaşı kaybetmesi halinde yaklaşık on milyon kişinin daha ülkeyi terk edeceğini varsayıyor. Gazete, güvenlik çevreleri ve siyasilere dayandırdığı haberine göre, bu senaryoda büyük çoğunluğun Batı Avrupa'ya gideceğini, hedef ülkelerden birinin de Almanya olacağını aktardı.Ana muhalefet partisi CDU'nun (Hristiyan Demokrat Birlik), emekli bir albay olan dış politika uzmanı Roderich Kiesewetter, böyle bir gelişmenin önüne geçilebilmesi için Ukrayna'yı destekleyen ülkelere askeri yardımlarını önemli ölçüde artırmaları çağrısında bulundu.