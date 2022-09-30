Habeck: Daha büyük krizleri önlemeye çalışıyoruz

DW'ningöre, Alman hükümeti, hızla artan enerji fiyatlarına karşı tüketiciler ve şirketler üzerindeki yükü hafifletmek üzere yeni bir paket üzerinde anlaştı. Koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), paketin hacminin 200 milyar euroyu bulacağını açıkladı."Koruma şemsiyesi” olarak nitelendirilen pakette elektrik ve doğal gaz fiyatlarına üst limit getirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in düzenlediği basın toplantısına korona hastalığı dolayısıyla görüntülü bağlantı yoluyla katılan Başbakan Olaf Scholz, fiyatların aşağıya çekilmesi gerektiğini vurguladı.Kestirilebilir bir gelecekte artık Rusya'dan doğal gaz sevkiyatı olmayacağını belirten Scholz, bu nedenle korona pandemisine karşı oluşturulan ve süresi dolan Ekonomi İstikrar Fonunun (WSF) yeniden faaliyete geçirilmesini planladıklarını açıkladı. Scholz, fona 200 milyar euroya varan kaynak aktarılacağını, daha önce açıklanan paketlerle birlikte ekonomik yükün hafifletilmesi için 300 milyar euroluk kaynak oluşturulduğunu kaydetti.Yeşiller partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck de yeni koruma şemsiyesiyle daha büyük krizlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti, doğal gaz tedariği konusuna işaretle "Hâlâ kritik bir durumdayız” dedi. Özel haneler dahil olmak üzere enerji tasarrufunun daha da artırılması gerektiğini söyleyen Habeck, kararlaştırılan paketin 2024 yılı Mart ya da Nisan ayına kadar geçerli olacağını kaydetti.Habeck, yüksek enerji fiyatlarına karşı önlemlerin incelenmesi için oluşturulan uzmanlar komisyonunun kısa süre içinde doğal gaz fiyat üst sınırı konusunda bir öneride bulunacağını, bu önerinin istişareler sonrasında hayata geçirileceğini kaydetti.FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner de "Refah ve özgürlük uğruna bir enerji savaşının içinde bulunuyoruz” diyerek Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla durumun daha da ciddileştiğini belirtti.Kararlaştırılan 200 milyar euroluk kaynağın sadece hedefi belirli projelere harcanacağını ve eyaletlerin diğer talepleri için kullanılmayacağını vurgulayan Maliye Bakanı, bu nedenle harcamalarda dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.