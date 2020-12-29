Alman iç istihbaratı korona inkarcılarını 'tehlike' olarak işaretledi

DW Türkçe'de yer alan haberde Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulunan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, “Komplo mitçilerinin kıyamet haberciliği, aşırı sağla birleşiyor” diye konuştu. Freier, söz konusu gelişmenin, koronavirüs önlemlerine aşırı biçimde karşı çıkan kişilerde ‘terörle sonuçlanabileceği’ uyarısında bulundu. Koronavirüsün varlığını inkâr eden bir grup kişi, geçen ekim ayında pandemiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü’nün Berlin’deki binasına molotof kokteyli atmış ve üniversite dışı araştırma kuruluşlarının çatı örgütü Leibniz Topluluğu’na kundaklama girişiminde bulunmuştu.







DEAŞ KORKUSU





Freier ayrıca, geçen şubat ayında Hanau’da düzenlenen terör saldırısında olduğu gibi, yalnız başına hareket eden aşırı sağcı fail tipinin halihazırdaki en büyük terör tehlikesini teşkil ettiğini vurgulayarak, ‘potansiyel büyük ve durumlarla bağlantılı olarak yükselişte’ değerlendirmesinde bulundu. Hanau’da ırkçı bir terörist, dokuz göçmen kökenli kişiyi öldürmüştü.





KRV Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı aynı zamanda, DEAŞ saldırılarının yeniden artışa geçmesinden duyduğu endişeyi de dile getirdi. Freier, kısa süre önce Viyana’da düzenlenen saldırının, ‘DEAŞ’ın Avrupa Birliği ülkelerinde yeniden yapılanmayı hedeflediğini’ gösterdiğini ifade etti. Kasım ayı başında bir radikal, Viyana kent merkezinde 4 kişiyi öldürmüş ve 23 kişiyi yaralamıştı.