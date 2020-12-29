"Dolar almayacağım" demeden indirimli kredi yok

Esnaf ve Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla veya doğrudan esnafa kullandırılmış olup bakiyesi 2021’e devreden krediler ile 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan esnafa kullandırılan kredilere piyasa faizinin yüzde 50’si oranında indirim uygulanacak.







Karar kapsamında ayrıca, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren 30 yaş altı girişimci esnaf ve sanatkara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılacak.





ESNAFTAN "DOLAR ALMAYACAĞIM" TAAHHÜTÜ





Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu ve hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden, bakiyesi 2021 yılına devredenler için faiz oranı yüzde sıfır olacak.





İndirimli kredilerin döviz alımında veya faaliyet alanı haricinde kullanımına dair eleştirilerin artması üzerine, bunların engellenmesine yönelik bazı hükümler kararnameye konuldu.





Dünya'nın haberine göre kredinin tahsis aşamasında kredinin tahsis maksadı haricinde kıymetli maden ve döviz alımında veya başka banka kredisinin ödenmesinde kullanılmayacağına dair taahhüt alınacak.