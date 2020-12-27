Krizdeki THY yabancı pilotları gönderiyor

Havayolu Çalışanları Sendikası'nın (HAVASEN) yıllardır yürüttüğü mücadele sonuç verdi. Yerli yetişmiş pilotlar ücretsiz izne gönderilirken hatta işsiz bırakılırken, yabancı pilotların hem de özel ayrıcalıklarla istihdam edilmeye devam edilmesi eleştirileri karşılık buldu.





Türk Hava Yolları, bünyesinde çalışan yabancı pilotlarla ilgili kritik bir karar verdi. THY yabancı pilotlara sağladığı kira yardımı, blok izin, pas bilet, servis ücreti gibi ayrıcalıkları kaldırdığını duyurdu. Bu gelişme üzerine yabancı pilotların çoğunun, pandemi nedeniyle çok kısa vade de olmasa bile uzun vadede istifa etmesine kesin gözüyle bakılıyor.





1000 YABANCI PİLOTUN MALİYETİ 100 MİLYON DOLAR





HAVASEN, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumlara gönderdiği raporda şu tespiti yapmıştı: “Bir yabancı pilotun yaklaşık 50 bin lira aylık aldığı düşünüldüğünde, yıllık 600 bin lira ediyor. THY’nin yabancı pilotlara özel verdiği kira yardımları ve broker masrafları ile toplam tutar yaklaşık 100 bin doları buluyor. Yani 1000 yabancı pilotun Türkiye’ye yıllık maliyeti 100 milyon dolar civarında. Son dönemde yüzlerce pilotumuz işsiz kalmış ve pandemi nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıyayken bu sistemin düzeltilmesi kaçınılmaz.”





“83 MİLYONLUK BİR ÜLKENİN YABANCI PİLOT İSTİHDAMI KABUL EDİLEMEZ”





Kararı değerlendiren HAVASEN Başkanı Kaptan Pilot Seçkin Koçak, “83 milyon nufüsu olan, nitelikli yetişmiş insan gücü neredeyse dünyada ilk sıralarda olan bir ülkenin milli havayolunun yabancı personel çalıştırması kabul edilemezdi” dedi.









2010'lardan itibaren hiçbir uyarıyı dikkate almayan, gelecek personel ihtiyacını önemsemeyen, dünyayı algılamayan yöneticilerin Türk sivil havacılığını getirdiği noktanın düşündürücü olduğunu kaydeden Kaptan Koçak, “Yabancılara dünyanın en güzel ülkelerinden birinde çalışmak için ek özel imkanlar sunmanın, gerekçelerini istemek bu ülkedeki gençlerin hakkıdır. Bakanlığın yaptığı yabancılara çok daha yüksek asgari ücret uygulaması da de bu düzlemde değerlendirilmelidir. Yetkin olmayan kadrolar değil, işin ehli olan, uluslararası piyasayı bilen anlayabilen sonuçlar çıkaran, teknik rapor okuma kabiliyetine sahip yöneticiler ancak gelecek planlaması yapabilir.





Yoksa Avrupalıların sizin zaaflarınızı kullanmalarına sebep olursunuz. Türkiye’de kendi ülkelerinde sahip olamadıkları ayrıcalıklarla sizin yetersizliğinizden yararlanarak anlaşmaları yaparlar ve ayrıcalıklı yaşarlar.





Halen biz bu konuda iddialıyız. Türkiye de bu konu SHGM nin düzenlemesi ile değil , çalışanların konuşabileceği, söz söyleyebileceği bir ortamda yapılacak çalışma ile çözülür.





“YUNANİSTAN KADAR OLAMIYORUZ”





Finansı ve kuralları dahil olmak üzere Türkiye bu işi çözmeli ve istihdam ihraç eder hale gelmelidir. Yanı başımızda Yunanistan kadar olamamak, yurtdışında çalışan Yunan vatandaşlarından kat be kat daha az pilot teknisyen ve benzeri teknik personeli ihraç edememek, bu ihracın altyapısını devlet olarak yapamamanın izahı olamaz.









Hem gençlerimize iş bulamamak hem de yerlerini doldurduğumuz ayrıcalıklı yabancılarla önlerini tıkamanın izahını kabul etmiyoruz. Bu konuda 2009 dan itibaren ben dahil her kademeyi ikaz edenler var ve maalesef dinletemedik kimseye. Çözüm var ve sistem artık çözümleri dinlemelidir. Bu konu siyaset değil ülkenin gençlerinin geleceğini direk ilgilendiren konudur.