Samanyolu Haber /Gündem / Tutsak çocukların hikayesi ‘Aperture’ yayında /27 Aralık 2020 11:45

Tutsak çocukların hikayesi ‘Aperture’ yayında

Yönetmen Erdal Dızman’ın hapisteki çocukları anlattığı filmi ‘Aperture’ Youtube’da yayında. Tüm geliri tutsak çocuklara gidecek filmde, Elif’in hikayesi anlatılıyor.

SHABER3.COM

Türkiye cezaevlerinde anneleriyle birlikte 800 bebek ve sayısı çok daha yüksek çocuk olduğu biliniyor. Oyun alanı, kreş, yeterli yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan yoksun hapisteki çocuklar sorunu Türkiye’de geçmişten beri vardı ancak sayı ve şartların ağırlığı 15 Temmuz’un ardından katlanarak arttı.
 
Yönetmen Erdal Dızman, 15 Temmuz’un ardından Sincan Cezaevinde bir yıl tutuklu kaldı.

Almanya’da ailesiyle mülteci kampında kaldığı süreçte Erdal Dızman, şartlara aldırış etmeden ve cebinde hiç parası olmadan yola koyuldu ve hapisteki çocuklar için kısa film çekti. Birçok festivalden ödüller alan “Aperture”, vimeo.com üzerinden 23 Mayıs 2020’de bir Arife günü yayına girdi.

Tüm geliri hapisteki çocuklara harcanacak film, artık Youtube’da da yayında.



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