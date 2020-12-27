Tutsak çocukların hikayesi ‘Aperture’ yayında

Türkiye cezaevlerinde anneleriyle birlikte 800 bebek ve sayısı çok daha yüksek çocuk olduğu biliniyor. Oyun alanı, kreş, yeterli yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan yoksun hapisteki çocuklar sorunu Türkiye’de geçmişten beri vardı ancak sayı ve şartların ağırlığı 15 Temmuz’un ardından katlanarak arttı.





Yönetmen Erdal Dızman, 15 Temmuz’un ardından Sincan Cezaevinde bir yıl tutuklu kaldı.



