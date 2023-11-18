Alman İçişleri Bakanı DİTİB'den açıklama bekliyor

DİTİB camisinde konuşma yapan Taliban temsilcisi Abdulbari Ömer'in Hollanda üzerinden Almanya'ya geldiği tahmin ediliyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camide Afganistan'dan gelen üst düzey bir Taliban temsilcisinin konuşma yapması krize neden oldu.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman haber ajansı dpa'ya Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Taliban temsilcilerinin Köln'de kürsüye çıkması kesinlikle kabul edilemez ve bu şiddetli kınanmalıdır" dedi. Sözlerini "Radikal İslamcılara hiç kimse Almanya'da platform sunamaz" şeklinde sürdüren Faeser, Taliban'ın ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğuna dikkat çekti.Almanya'nın Afganistan'da Taliban baskısından kaçan çok fazla mülteciyi koruma altına aldığına dikkat çeken Faeser, "Taliban yetkililerinin Almanya'da yeri olmadığını" söyledi.Yetkili makamların da olayı soruşturduğunu belirten Faeser, Köln'deki caminin bağlı olduğu DİTİB'in de bu görüntünün nasıl oluştuğunu "tam olarak ve hızlı bir şekilde" açıklığa kavuşturması gerektiğini dile getirdi.Taliban yetkilisinin Köln'de bir camide konferans vermesine Almanya Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş ve bu kişilerin Almanya'ya nasıl geldiğinin bilinmediğini açıklamıştı.Tepkilere neden olan toplantının gerçekleştiği Köln-Chorweiler Camisi yönetimi, 16 Kasım tarihinde Köln Meschenich Afgan Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe "dini bir etkinlik düzenleneceği gerekçesiyle" izin verildiğini belirtmiş, ancak sözleşmenin aksine bu etkinliğin tanımadıkları bir konuşmacının daveti ile siyasi bir etkinliğe dönüştüğünü açıklamıştı. Olay karşısında şoke olduklarını kaydeden cami yönetimi, söz konusu derneğin DİTİB tesislerinden men edildiğini de belirtti.Afghanistan International adlı bir internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ömer, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı Dünya Yerel Üretim Forumu'nun Lahey kentindeki bir toplantısına katıldı. Toplantı sırasında Ömer'in sosyal medyada Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers'le bir fotoğraf paylaştığı da görüldü. Ömer'in Schengen vizesi ile Hollanda'ya geldiği ve oradan da Almanya'ya geçmiş olabileceği üzerinde duruluyor.Hollanda Sağlık Bakanı Kuipers de olayla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.Kuipers, Hollandalı yetkililerin Taliban temsilcisinin konferansta bulunmasının nasıl mümkün olduğunu araştırdığını ve paylaşılan fotoğraf nedeniyle üzgün olduğunu belirtti. Söz konusu kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Kuipers, "Elbette korkunç bir rejimle ilişkilendirilmek istemiyorum. Ben insan haklarının, özellikle de kadın haklarının yanında duruyorum" dedi.Hollanda kamuoyu, söz konusu kişinin kimliğinden Köln'deki görüntülerin ortaya çıkmasından sonra haberdar oldu.