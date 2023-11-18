‘Konut krizi bekamızı etkileyecek bir insani krize dönüşmek üzere’

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından ülkemizde yaşanan konut krizine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaştı.



“KONUT KRİZİ, İNSANİ KRİZE DÖNÜŞMEK ÜZERE”



Gökçe, konut satışlarının düştüğünü ve krizin derinleştiğini belirterek konut krizinin artık ülke bekasını etkileyecek bir insani krize dönüşmek üzere olduğunu ifade etti.



“TÜRKİYE’DE 1 YILDA ORTALAMA KONUT FİYATLARI YÜZDE 103 ORANINDA ARTTI”



Gökçe konut krizinin nedenlerine ilişkin şu verileri paylaştı:



* “Konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında düştü.



*Buna rağmen Endeksa verilerine göre Türkiye’de 1 yılda ortalama konut fiyatları yüzde 103 oranında arttı. İstanbul’da artış yüzde 89,6 olurken, Ankara’da konut fiyatları yüzde 121,1, İzmir’de yüzde 98, Antalya’da yüzde 91, Adana’da yüzde 74,7, Muğla’da yüzde 110, Trabzon’da yüzde 99,3 oldu.



KİRALAR KATLANARAK ARTTI



*Konut fiyatları artarken konut kira bedelleri de artış gösterdi. Türkiye’de kira bedeli 1 yılda yüzde 127,8 arttı. İstanbul’da artış yüzde 91, Ankara’da yüzde 178, İzmir’de yüzde 131 oldu.



*Bugün İstanbul’da 100 m2 konut kira bedeli ortalama 17. 111 lira. Yani Asgari ücretli tüm maaşıyla konut kirasının sadece yüzde 67’sini karşılayabiliyor. Ankara’da oran yüzde 82, İzmir’de yüzde 75.



*Bugün İstanbul’da 100 m2 konut kira bedeli ortalama 17. 111 lira. Yani asgari ücretli tüm maaşıyla konut kirasının sadece yüzde 67’sini karşılayabiliyor. Ankara’da bu oran yüzde 82, İzmir’de yüzde 75.



*Fiyatlar bu ölçüde artarken konut kredisi de arttı. Bugün Türkiye’de 100 m2 ortalama konut fiyatı 3 milyon 40 bin lira. Kamu bankalarından 120 ay vadeli 2,5 milyon lira kredi alınması halinde taksit bedelli ayda 98 bin 258 liraya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin yüzde 90’ının böyle bir krediyi geri ödeme imkanı bulunmuyor.



“HER GÜN İNSANİ BİR KRİZ BÜYÜYOR”



*Her gün insani bir kriz büyüyor. Konut fiyatlarının ve konut kira bedelinin yükselişi nedeniyle, çalışanlar, emekçiler ev sahibi olamıyor. Mülksüzleşiyor. Artan ihtiyaçlar nedeniyle konutlarını satarken, satılan konutları yabancılar veya zaten birden fazla konutu olan yüksek sermaye sahipleri alıyor. Konut sahipliği oranı bu yüzden 2002 yılındaki yüzde 73 seviyesinden yüzde 56’ya düştü.



*Vatandaşlarımız mülksüzleşirken, yeni işe başlayanların, asgari ücretlilerin, çalışanların konut sahibi olma imkanı da kalmıyor. Türkiye’de hanehalkı ortalama geliri aylık 8 bin 201 lira. Ortalama hane halkının 1 yıllık geliri konut kredisinin 1 aylık taksidini ödemeye ancak yetiyor.”