Madrid şokta: Adeta revire dönen Real Madrid yıldız isimden gelen haberle sarsıldı

Brezilya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlıkla 2023’e veda eden oyuncunun İspanya Süper Kupası’nı kaçıracağı neredeyse kesin. Real Madrid’in kanat oyuncusu Kolombiya ile oynanan maçta, yarım saat dolmadan oyun alanını terk etmek zorunda kalmasına neden olan ağır bir müdahalenin ardından sakatlandı.





Vinicius’un bahsettiği sakatlığın 25 Ağustos’ta Balaidos’ta Celta’ya karşı yaşadığı ve onu bir ay sahalardan uzak tutan sakatlık olduğu unutulmamalı. O zaman sakatlık sağ bacağındaydı, şimdi olduğu gibi sol bacağında değil.





Brezilya’da yapılan ilk muayenenin ardından doktorlar oyuncunun sol uyluk arka kasında bir sakatlık olduğunu ve yapılacak en uygun şeyin Madrid’e dönmek olduğunu doğruladı.





Real Madrid’in yıldızı Vinicius Jr’ın sol bacağında, distal tendon tutulumu ile birlikte biseps femoris rüptürü meydana geldi. Brezilyalı oyuncunun MR’ı çekildi ve yaklaşık iki buçuk ay sahalardan uzak kalmasına neden olacak sakatlığı doğrulandı.Belirtiler pek iç açıcı değildi ve Kolombiya milli takımıyla oynanan maçın ardından karışık bölgede tüm alarm zillerini çaldıran da oyuncunun kendisiydi:“Sanırım geçen seferkiyle aynı sakatlık. Orada bir darbe aldım ve daha sonra buna biraz içerledim”.Madrid’in reviri Thibaut Courtois ve Eder Militao’nun diz sakatlıkları nedeniyle uzun süreli yokluklarının yanı sıra Kepa Arrizabalaga, Arda Güler ve Dani Ceballos’un kas problemleri, Aurelien Tchouameni’nin kırık ayak parmağı, Jude Bellingham’ın çıkık omzu ve Camavinga ile Vinicius’un gelecek maçlar için Carlo Ancelotti’nin bakış açısını cezalandıran diğer problemleriyle doldu.