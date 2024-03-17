Alman istihbarat raporu: Putin, NATO'yu 2026'da vurabilir

Bu hafta sandık başına giden Rusya'da seçim zaferi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili endişe yaratan bir istihbarat raporu yayınlandı...







Sözcü'de yer alan habere göre Alman istihbaratının hazırladığı kapsamlı raporda Rusya'nın 2026 gibi görece erken bir tarihte NATO'ya savaş açabileceği belirtildi. Olası bir savaşın 2026'da başlayabileceği aktarılırken Rusya'nın silah üretim sürecine odaklandığı ve bunun da savaşı tetikleyebileceği kaydedildi.





Raporda, Rusya'nın iki yıl içerisinde Avrupa'ya yönelik bir saldırısının "artık göz ardı edilemeyeceği" sonucuna varıldı. NATO'nun da benzer bir endişe taşıdığı aktarılırken, Rusya ile sıcak çatışmaya girilmesinin ise istenmediğine vurgu yapıldı.







3 yıldır Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya'da bu hafta seçim süreci Putin karşıtı gösterilerle devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da askeri operasyon göndermesi yapması tansiyonu yükseltmişti.



