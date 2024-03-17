Ramazan ve diyalog Neuss’ta buluşturdu: “Birlikte olmak güzel”

Farklı kültürlere ve inanışlara sahip insanların aynı masada ve ortak insani değerlerde buluştuğu iftarlar artık geleneksel hale gelmeye başladı. İnsanlık adına birbirinden güzel karelere sahne olan iftar programlarından birinin adresi ise bu sefer Neuss oldu.







Neuss Novaesium e.V, Evangelische Kirche, Neuss Süd ve Puzzle e.V derneklerinin ortaklaşa düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen iftar organizasyonu Evangelische Kirche’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Yaklaşık 80 kişilik bir misafir topluluğu iftar masasında bir araya geldi.

Program Evangelische Kirche’den Pfarrer Thamm, Puzzle e.V’den Rukiye Başer ve Novaesium e.V’den Mustafa Yaşar’ın hep birlikte hoş geldiniz konuşması ile başladı.













Programın temalarından biri sadaka ve yardımlaşmaydı. Hem İslamda hem de Hristiyanlıkta sadaka ve yardımlaşmanın önemi anlatıldı. Ayrıca birlikte olmanın ve aynı değerleri paylaşıyor olmanın önemine vurgu yapıldı.





Piyano dinletisi ve ilahiler programa ayrı bir renk kattı.













Akşam ezanı ve duanın ardından birlikte iftar yapıldı. Türk yemeklerinden lezzetler iftar sofrasının baş köşesindeydi. Misafirler de kendi kültürlerine ait lezzetlerle iftar yemeğine destek oldular. Programın vazgeçilmezleri arasına giren diş kirası ise yüzlerde ayrı bir tebessüme sebep oldu.





Programdaki diyalog ortamı birlik ve beraberlik adına atılan önemli adımlardı. Misafirlerin ortak mesajı ise “Birlikte olmak güzel“ oldu.



