Alman mahkemesinden Türkiye'de katarakt ameliyatı kararı

Almanya'da Aşağı Saksonya-Bremen Eyalet Sosyal Mahkemesi, yurt dışında yapılan katarakt ameliyatının acil cerrahi müdahale olarak kabul edilemeyeceğine ve dolayısıyla genel sağlık sigortasına faturalandırılamayacağına hükmetti. Mahkeme, Türkiye'de özel bir klinikte katarakt ameliyatı olan davacının 1600 euroluk ameliyat masrafını sağlık sigortası kurumunun üstlenmesi talebini reddetti.





DW Türkçe'nin haberine göre mahkeme, davacının özel bir klinikte ameliyat olduğunu hatırlatarak genel sağlık sigortasından yararlanma hakkının her halükarda söz konusu olamayacağını hatırlattı. Kararda bundan bağımsız olarak davacının Türkiye tatili sırasında katarakt nedeniyle acil müdahale gerektirecek bir sorun yaşamadığı da belirtildi.





Kararın gerekçesinde Türkiye'deki doktorun hastada yaşına bağlı olarak katarakt tespit ettiği, hastanın görme yeteneğinde ani bir kötüleşme sebebiyle acil bir operasyon yapılması gibi bir teşhiste bulunmadığı vurgulandı.





Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan Türkiye kökenli davacıya 2015 yılında katarakt başlangıcı teşhisi konulmuştu. 2019 yılında Türkiye tatili sırasında özel bir klinikte katarakt ameliyatı olmuş ve 1600 euroluk faturayı genel sağlık sigortasının ödemesini talep etmişti. Ancak hem genel sağlık sigortası, hem de yurt dışına çıktığı için yaptırdığı özel sağlık sigortası faturayı ödemeyi reddetmişti.