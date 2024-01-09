Samanyolu Haber /Gündem / Güney Kore köpek eti tüketimini yasakladı /09 Ocak 2024 11:22

Güney Kore köpek eti tüketimini yasakladı

Güney Kore meclisi, köpek eti tüketimini yasaklayan yasayı onayladı

SHABER3.COM

Güney Kore parlamentosu, asırlardır süregelen bir uygulama olan köpek eti tüketimini yasaklayan yasayı onayladı.


Meclis tasarıyı 208 oyla kabul etti.

AP’nin aktardığına göre yasa, Kabine Konseyi tarafından onaylandıktan ve Başkan Yoon Suk Yeol tarafından imzalandıktan sonra yasalaşacak. Yoon hükümeti yasağı desteklediği için bu adımlar formalite olarak değerlendirilecek.

Tasarıya göre köpek eti tüketimi, bu doğrultuda köpeklerin üretimi ve ticareti 2027’den itibaren yasadışı hale gelecek. Yasağı çiğneyenler 2-3 yıl hapisle cezalandırılacak.

Başarısızlıkla sonuçlanmıştı
Güney Kore’de köpek yenmesine karşı yurt dışından ve ülkedeki özellikle genç kuşaktan artan bir muhalefet var.

Köpek eti karşıtı yasa tasarıları geçmişte sektörde yer alan kişilerin protestoları, çiftçilerin ve restoran sahiplerinin geçim kaynaklarıyla ilgili endişeler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kore’deki köpek eti yeme uygulaması
Köpek eti yemek, Kore yarımadasında çok eski bir adet ve yaz sıcağını yenmenin bir yolu olarak görülüyor. Ancak Güney Kore’de eskisine göre bu daha az yaygın. Yine de köpek eti yüzlerce restoranda servis ediliyor.

Güney Kore’de yaklaşık 1150 köpek yetiştirme çiftliği, 34 mezbaha, 219 dağıtım şirketi ve köpek eti satan 1600 restoran bulunuyor.
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