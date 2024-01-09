Sahte Mercedes sitesiyle vurgun yaptılar

20 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova'da operasyon düzenlendiğini duyurdu. Buna göre bazı illerde düzenlenen operasyonlar ve sonuçları şöyle oldu:



İZMİR- SAHTE MERCEDES SİTESİYLE VURGUN



+ İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden “Araç Satışı” ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.



NEVŞEHİR- KİRALIK BUNGALOVDAN KAPORA



+ Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden “Kiralık Bungalov” temasını kullanarak oluşturdukları Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman’daki vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.



KOCAELİ- e-TİCARET SİTESİNDEN DOLANDIRDILAR



+ Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden “Konteyner, Telefon, Makine” ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir’deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Ürün Ücreti” adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.



KIRŞEHİR- TRAFİK CEZASI OYUNU



+ Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada 'Randevu-islemlerim' uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı.