Samanyolu Haber /Gündem / Alman meteorologlardan Türkiye için korkunç uyarı /06 Ağustos 2021 18:37

Alman meteorologlardan Türkiye için korkunç uyarı

Alman meteorologlar Türkiye ve Yunanistan hava sahasında rekor bir sıcaklık dalgası olduğunu, sıcaklık dalgasının adeta havada hapsoldugunu ifade etti.

SHABER3.COM

NURULLAH KAYA-SAMANYOLUHABER.COM

 Birçok Avrupa ülkesinde yaşanan sel felaketlerinin ardından şu anda Avrupa'nın güneyine doğru bir sıcak hava dalgası geliyor. Bir çöl rüzgarının adı olan Sirocco, İtalya üzerinden sıcak Sahra havasını güneydoğu Avrupa'daki Romanya'ya getiriyor. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar önce 40 dereceye kadar çıkan değerleri daha sonra ise 45 ve 50 dereceye kadar çıkan yerlerde hareket edecek. Özellikle Yunanistan ve Türkiye sıcakları 50 derece ile zirveye vurabilir.
Alman bilim adamlarının Bild gazetesine yaptığı açıklamaya göre ısı adeta Türkiye ve çevresine hapsolmuş durumda.

 Klimatolog Dr. Karsten Brandt, "Rodos, Girit veya Kıbrıs'ta denize bakan tek tek vadilerde neredeyse 50 derece ölçme şansı var ”diyor.




Meteorolog Dr. Dominik Jung, bugünlerde tarihsel olarak en uzun sıcak hava dalgasının yaşandığını vurgulayarak , şu ifadeleri kullandı; "Hafif rüzgar olsa bile bu denizden değil, karadan esiyor. Bu hafta sonuna kadar sürecek. Hafta sonu biraz rahatlayacak ama önümüzdeki hafta başından itibaren yeniden 45 ila 50 derecelere kadar çıkacak."

Isı yoğunluğunun Türkiye üzerinde toplandığını söyleyen Jung, "Bu akım, Avrupa'nın üzerinde bir duvar gibi. Güneydoğu Avrupa'daki sıcak hava kütlelerini kuzeybatıdaki soğuk hava kütlelerinden ayırır. Zar zor hareket ediyor. İşte bu yüzden ısı kubbesi Türkiye ve Yunanistan üzerinde birikti. Orada hapsoldu ve artmaya devam edebilir" açıklamasını yaptı.
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