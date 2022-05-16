Samanyolu Haber /Gündem / Alman Ordusunda mühimmat azaldı... /16 Mayıs 2022 09:44

Alman Ordusunda mühimmat azaldı...

Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn bir açıklama yaparak, ordunun stoklarında çok az mühimmatın bulunduğunu bildirdi. Zorn, "Çok az mühimmatımız var" dedi.

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Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ebehard Zorn, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais’in yaklaşık 3 ay önce "Kara Kuvvetleri az çok çıplak ayakta duruyor" şeklindeki ifadesinin hatırlatılması üzerine Alman ordusunun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yedek parçalardan tasarruf edildi'
General Mais’in birkaç yılda biriktirilen eksiklikleri kısa şekilde özetlediğini belirten Zorn, “Bir örnek şudur: Çok az mühimmatımız var, bu konuda katı tasarruf edildi. Şimdi sadece mühimmat depolarımızı doldurmak için yaklaşık 20 milyar euroya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Zorn, geçmişte mühimmat ve yedek parçadan tasarruf ederek başka projelerinin finansmanının sağlandığını kaydetti.

Alman ordusunda Covid-19 salgını nedeniyle ciddi eğitim açığının da olduğuna dikkati çeken Zorn, "Covid-19 krizinde 2 yıl boyunca salgında yardımda bulunduk. Herkes bunu olağanüstü buldu ancak bu, özellikle kara kuvvetlerinde NATO yükümlülüklerinin dışında kalanlara sınırlı ölçüde eğitim verebilmemize yol açtı" değerlendirmesinde bulundu.

'Askerler yeterince eğitim alamadı'
Zorn, bunun askerlerin taktik iş birliği konusunda yeterince eğitim alamadığı anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu açığı kapatmak 1,5 yıl alacak" dedi.


Alman ordusuna 100 milyar euroluk bir paket sağlanmasının planlandığının hatırlatılması üzerine Zorn, "Evet ancak bu miktar, tesadüfen ortaya çıkmadı. Seçimden sonra Alman ordusunun önemli NATO gereksinimlerini karşılamak için yatırım ve modernize ihtiyacını hesapladık. Bunun sonucu 100 milyar euro oldu" ifadelerini kullandı.
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