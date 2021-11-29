Almanlar 1.055 Türkler 284 litre benzin alabiliyor

Benzin fiyatları tüm dünyada yükseliyor, ancak asgari ücretle oranladığımızda gelişmiş ülkelere kıyasla en pahalı benzini Türk vatandaşları kullanıyor. Benzinin litresi halen Türkiye'de yaklaşık 0.79 dolar düzeyinde satılıyor. Bu seviye ile benzinin litre fiyatı dolar bazında pek çok ülkenin altında seyrediyor. ABD'de benzinin litresi 0.99 dolar, Almanya'da ise 1.85 dolar düzeyinde bulunuyor. Japonya'da benzinin litresi ise yaklaşık 1.43 dolar. İngiltere'de otomobil sahipleri depolarını doldurmak için litresi 2 dolara yaklaşan fiyatla benzin alacak durumda.





4 DEPO BENZİN





Benzin fiyatlarının seviyesini gelir seviyesi ile oranladığımızda ise ortaya tamamen farklı bir tablo çıkıyor. Türkiye'de asgari ücret, TL'nin erimesi ile 225 dolar seviyesine kadar geriledi. Bir asgari ücretlinin aylık maaşı ile kaç litre benzin alabildiği hesaplandığında Türkiye bırakın gelişmiş Avrupa ülkelerini, Bulgaristan, Polonya, Yunanistan gibi ülkelerin de çok gerisinde yer alıyor.





65 litre bezin alan bir otomobil dikkate alındığında Türkiye'de bir asgari ücretli bir ay boyunca çalıştığı taktirde depoyu 4.3 kez doldurabiliyor. Oysa bir Alman vatandaşı asgari ücretle 16.2 kez aracın deposunu doldurabiliyor.





ÇAD'I GEÇEBİLDİK





Asgari ücret alan bir ABD vatandaşı, geliri ile ayda 1.264 litre benzin alabilirken, bu rakam bir Alman için 1.055, Polonyalı için 528, Yunan için 469, Türkiye'deki asgari ücretli için ise sadece 284 litre. Hesaplamalara göre, Türkiye, asgari ücretlinin bir aylık maaşı ile alabildiği benzin miktarında ancak Gabon, Çad gibi aynı kategoride olmadığı ülkeleri geçebilir duruma düşmüş bulunuyor.











