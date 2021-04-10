Samanyolu Haber /Gündem / Almanlardan sonra Fransızlardan Türk gemisinde arama /10 Nisan 2021 16:07

Almanlardan sonra Fransızlardan Türk gemisinde arama

Alman fırkateyninin Türk bandıralı ROSELINA-A gemisini aramasının ardından bu kez de Fransızlar tarafından MEDKON İzmir adlı Türk şirketine ait gemide arama yapıldı.

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Fransız İrini Operasyon Gemisi PM L'Her, Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı Türk şirketine ait gemide arama gerçekleştirdi. Libya açıklarında gerçekleştirilen aramada şüpheli bir şeyin bulunamadığı belirtildi.

İrini operasyonu (Operationirini) sitesinde yer alan bilgiye göre, söz konusu aramanın, Birleşmiş Milletler’in Libya’ya yönelik silah ambargosu nedeniyle AB ülkeleri tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini Harekâtı kapsamında 11’incisinin yapıldığı öne sürüldü. Söz konusu arama 3 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Fransız ordusu ise aramayı resmi hesabından  9 Nisan tarihinde duyurdu.

Türk bandıralı ROSELINA-A gemisi, taşıdığı insani yardım malzemeleri ile İstanbul'dan demir alarak Libya'ya hareket etmişti. Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden bir komutanın sevk ve idaresinde yapılan İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından Mora yarımadasının güneybatısında uluslararası gemiyi durdurarak arama gerçekleştirmişti.

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