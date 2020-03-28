Almanya 100 bin kişinin kanına 'Bağışıklık ne kadar kazanıldı?' sorusu için bakacak

Yaklaşık 100 bin kişinin kan örneklerinin incelenmesini amaçlayan araştırmayla Covid 19'un kaç kişiye bulaştığı ve toplamda kaç kişiyi öldürdüğü bulunmaya çalışılacak. Bu sayede ülkedeki insanların bağışıklık sistemi mercek altına alınarak aşı geliştirilmesi işlemleri kolaylaşacak.







Bilim insanları bu çalışmanın sonuç vermesi durumunda okul ve fabrikaların açılıp, konser ve diğer toplu katılımlı etkinliklerin yeniden normale dönebilmesi ile ilgili kararların alınabileceğini belirtiyor. Araştırmalar planlandığı gibi giderse ilk sonuçlar nisan ayı sonunda elde edilecek.





6 büyük kuruluş projeye destek veriyor





Der Spiegel'in haberine göre dev projeye Helmholz Salgın Hastalıkları Merkezi, Almanya Salgın Araştırma Merkezi, NAKO Sağlık Araştırmaları Kurumu, Robert Koch Enstitüsü, Virüs Enstitüsü ve kan bağışı merkezleri destek verecek.





Ancak şimdiye kadar yapılan testlerin sonuçlarında toplumun yaklaşık yüzde 90'ının bağışıklık kazandığı, diğer tip koronavirüslerin de gözüktüğü belirtiliyor. Araştırmacıların daha sağlam veriler elde edebilmesinin yaklaşık 2-3 ayı bulabileceği ifade ediliyor.





Almanya'da 27 Mart 2020 itibariyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası sayısı 50 bini aşmış durumda. Ülkede bugüne kadar 342 kişi salgın kaynaklı yaşamını yitirdi. Almanya'da son 10 gün içerisinde görülen vaka sayısı ise 40 bin civarında oldu.



