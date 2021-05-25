Samanyolu Haber /Dünya / Almanya 12 yaş üstü çocukları da aşılamaya hazırlanıyıor /25 Mayıs 2021 12:46

Almanya 12 yaş üstü çocukları da aşılamaya hazırlanıyıor

Son bir ay içinde aşılamada hızlanan Almanya, 12 yaş üstü çocuklara da aşı yapılması için hazırlık yapıyor. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, yeni eğitim döneminde okulların tam açılmasının 12 yaş üstü öğrencilerin de aşı olmasına bağlı olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Karliczek, bu nedenle 12 yaş üstündeki çocukların aşılanması için acilen aşı planlamasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Ancak 18 yaş altındaki genç ve çocukların aşı yaptırmaları için ebeveynlerin izin vermesi gerekiyor. Avrupa İlaç Ajansı da (EMA) 12 yaş üstü çocuklara hızlandırılmış aşı onayı üzerinde çalışıyor. EMA’nın izin vermesi durumunda AB genelinde çocuklara da aşı yapılabilecek. Eğitim Bakanı gelecek hafta yapılacak Aşı Zirvesi’nde konunun ele alınmasını istedi.

BERLİN’DE 182 BİN ÇOCUK VAR

Öte yandan Berlin eyaleti haziran ayından itibaren 12 yaş üstü çocukların da aşılanabilmesi için hazır olduklarını açıkladı. Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, izin verilmesi ve yeterli aşı olması durumunda, çocuklara da aşılamaya başlayabileceklerini ifade etti. Berlin’de 12-18 yaş arası 182 bin çocuk ve genç olduğu kaydedildi. Dilek Kalaycı, çocukların aşı merkezleri ve muayenehanelerde aşılanabileceğini belirtirken, gezici aşı ekibi de kurarak gerekirse okullarda da aşı yapılabileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

17-25 efsanesi Binali Yıldırım uyarlamasıyla döndü

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Cezaevinde yazdığı şiir: Kendi sessinden

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu Cinayetleri

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Yeni uyuşturucu güzergahını anlattı

Sedat Peker'den 7. video

Sedat Peker'den 7. video

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Filmleri aratmayan hırsız-polis kovalamacası

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Dikkat çeken Beştepe iddiası: Ağar ve Perinçek'in ofisi var

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti

AA muhabiri bakanları Süleyman Soylu sorusuyla şok etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:57:39