Almanya 146 bin Ukraynalı öğrenciyi entegre etmeye çalışıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla geçen Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşından kaçarak Almanya'ya gelen 146 binden fazla çocuk ve gencin Alman okul sistemine entegre edildiği açıklandı. Almanya Eğitim Bakanı Bettina Stark-Watzinger Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'nın mütemadiyen devam eden saldırıları nedeniyle söz konusu öğrencilerin "tam desteğe" ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.





Eğitim sistemine entegrasyonun büyük bir uğraş gerektirdiğini ifade eden Bakan Stark-Watzinger, bunun için çaba gösteren eyalet yönetimlerine, okullara ve öğretmenlere teşekkür etti. Ukraynalı sığınmacı çocukların Almanya'ya geldiği geçen aylarda izlenen "pragmatik uygulamaların" yerine önümüzdeki eğitim yılından itibaren okul zorunluluğunun devreye sokulacağını dile getiren Stark-Watzinger, diğer yandan bu çocukların ve gençlerin bir an önce ülkelerine dönebilmelerini umut ettiklerini belirtti. Eğitim Bakanı Stark-Watzinger, aynı zamanda "Uzun vadeli perspektiflere de hazır olunması gerektiğini" ve bu açıdan Ukraynaca ilave ders vermenin de iyi bir destek olacağını ifade etti.





Almanya toplumuna uyum çalışmaları

Almanya'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların topluma uyum sağlaması adına yürütülen çalışmalar da kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Federal Çalışma Ajansı verilerine göre bugüne dek yaklaşık 144 bin kişi için uyum kursu onaylanırken, bunlardan yaklaşık 52 bini söz konusu kurslara başladı.





Almanya Redaksiyon Ağı adlı gazetecilik örgütünün, Çalışma Ajansı'nın ilgili raporuna dayandırdığı haberine göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 900 bin Ukraynalı Almanya'ya geldi. Bu kişilerden 353 bin 424'ünün Çalışma Ajansı ve benzeri iş ve işçi bulma kurumlarına başvurduğu ve 15 ila 67 yaş arası çalışma çağındaki söz konusu kitlenin 265 bin 153 kişilik; bir başka deyişle dörtte üçlük kısmını kadınların oluşturduğu bildiriliyor.





Diğer yandan çocuk parası için ilgili dairelere müracaat edenlerin sayısının da yaklaşık 121 bin olduğu aktarıldı.