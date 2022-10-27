Almanya, aile birleşimini kolaylaştıracak

SOL Parti’nin soru önergesine federal hükümet tarafından verilen yanıta göre, Dışişleri Bakanlığı, eylül ayı başında yurt dışı temsilciliklerine ‘Şimdiye kadar askıya alınmış olan ebeveynlerin yeniden birleşmesine yönelik başvuruların mümkün olduğunca öncelikli olarak işleme alınması’ talimatını verdi. Funke Medya grubunda yer alana habere göre, bundan böyle, ‘zaten uzun olan işlem süresi’ daha da uzatılmayacak. Aile Birleşimi işlemlerinin genişletilmesi amacıyla, Dışişleri Bakanlığı’nda (BfAA) ‘aile birleşimine ilişkin ayrı bir birim’ kurulacağı ve bunun hazırlıklarının yapıldığı belirtildi.







HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞTU

Avrupa Adalet Divanı, ağustos ayı başında Alman makamlarının aile birleşimine ilişkin uygulamalarını hukuka aykırı bularak eleştirmişti. Buna göre, belirli koşullar altında, reşit olmayan refakatsiz mülteciler prosedür sürecinde reşit yaşa ulaşmış olsalar bile, ailelerini Almanya’ya getirmelerine izin verilmeli. Aynı durum, reşit olan ve Almanya’da mülteci olarak tanınan ebeveynlerinin yanına gelmek isteyen çocuklar ya da gençler için de geçerli olacak. Mahkeme tarafından ‘kesin olarak’ açıklığa kavuşturulan davalarda Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar ihtilaflı olan vizeleri vereceğini açıkladı. Yurt dışı temsilciliklerinde, sonucu içtihat hukuku ile ilgili olan yaklaşık 330 idari davanın bulunduğu kaydedildi. Benzer durumun bekleyen 250 kadar ihtilaflı dava için de geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan hükümetin, Adalet Divanı’nın kararlarının yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin kalan hukuki sorular konusunda halen görüş alışverişinde olduğu vurgulandı.