Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, aile birleşimini kolaylaştıracak /27 Ekim 2022 12:07

Almanya, aile birleşimini kolaylaştıracak

Almanya’da hükümet, uzun süre Türk toplumu arasında da dil testi nedeniyle eleştirilen ‘aile birleşimi’nde yaşanan gecikmelere ve dolaylı engellemelere son verecek. Almanya, Avrupa Adalet Divanı’nın, ‘aile birleşimi’ne ilişkin aldığı kararların gereklerini ‘mümkün olan en kısa sürede’ yerine getireceğini açıkladı.

SHABER3.COM

SOL Parti’nin soru önergesine federal hükümet tarafından verilen yanıta göre, Dışişleri Bakanlığı, eylül ayı başında yurt dışı temsilciliklerine ‘Şimdiye kadar askıya alınmış olan ebeveynlerin yeniden birleşmesine yönelik başvuruların mümkün olduğunca öncelikli olarak işleme alınması’ talimatını verdi. Funke Medya grubunda yer alana habere göre, bundan böyle, ‘zaten uzun olan işlem süresi’ daha da uzatılmayacak. Aile Birleşimi işlemlerinin genişletilmesi amacıyla, Dışişleri Bakanlığı’nda (BfAA) ‘aile birleşimine ilişkin ayrı bir birim’ kurulacağı ve bunun hazırlıklarının yapıldığı belirtildi.

HUKUKA AYKIRI BULUNMUŞTU
Avrupa Adalet Divanı, ağustos ayı başında Alman makamlarının aile birleşimine ilişkin uygulamalarını hukuka aykırı bularak eleştirmişti. Buna göre, belirli koşullar altında, reşit olmayan refakatsiz mülteciler prosedür sürecinde reşit yaşa ulaşmış olsalar bile, ailelerini Almanya’ya getirmelerine izin verilmeli. Aynı durum, reşit olan ve Almanya’da mülteci olarak tanınan ebeveynlerinin yanına gelmek isteyen çocuklar ya da gençler için de geçerli olacak. Mahkeme tarafından ‘kesin olarak’ açıklığa kavuşturulan davalarda Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar ihtilaflı olan vizeleri vereceğini açıkladı. Yurt dışı temsilciliklerinde, sonucu içtihat hukuku ile ilgili olan yaklaşık 330 idari davanın bulunduğu kaydedildi. Benzer durumun bekleyen 250 kadar ihtilaflı dava için de geçerli olacağı kaydedildi. Öte yandan hükümetin, Adalet Divanı’nın kararlarının yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin kalan hukuki sorular konusunda halen görüş alışverişinde olduğu vurgulandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, aile birleşimini kolaylaştıracak Sonraki Haber >>

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Bir lütuf açıklaması da Nebati’den

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

Muhalif gazetecilerin evlerine şafak baskını

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

MHP'liler ile AKP'liler yumruk yumruğa kavga etti

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor

Silinen görüntüler tartışmayı alevlendirdi: Putin'in sağlığı tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:18:15