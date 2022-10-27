Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan 'fotoğraf bulanıklaştırma' özelliği /27 Ekim 2022 12:05

WhatsApp'tan 'fotoğraf bulanıklaştırma' özelliği

WhatsApp, kullanıcılarına henüz masaüstü sürüm üzerinde test ettiği bir özelliği sundu. WhatsApp'ın yeni özelliği ile sohbet sırasında gönderilen fotoğraflar bulanıklaştırılabilecek.

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Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri ya da profillerinde kullandıkları fotoğrafın bir bölümünü veya tamamını bulanıklaştırabilme imkanı sunuyor.

Bu özellik sayesinde, fotoğraflarda görünmesi istenmeyen bölgeler kesilip biçilmeden gizlenebilecek.

Haziran ayında, bulanıklaştırma (blur) özelliğinin bir sürümünün WhatsApp Masaüstü beta sürümünde geliştirilmekte olduğunu ve sonunda bazı beta test kullanıcılarına sunulduğu belirtildi. Bulanıklık boyutu da seçilebilecek.

Özelliğin hesabınız için zaten etkin olup olmadığını anlamak için fotoğraf göndermeniz yeterli. Fotoğraf gönderildiğinde 'bulanıklaştır' düğmesi belirirse, yeni çizim aracını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bulanıklaştırma aracı bazı beta test kullanıcılarına sunulduğundan, sahip olmayan kullanıcıların gelecekteki bir güncellemeyi beklemesi gerekebilir.
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