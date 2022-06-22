Almanya Başbakanı Scholz'tan ilginç çıkış: Almanya Avrupa'daki en büyük orduyu kuruyor

Rusya'nın Ukrayna işgali Avrupa'daki dengeleri de değiştiriyor İkinci Dünya savaşı sonrası ordusunu büyük ölçüde tasviye eden Almanya üçüncü defa silahlanacağını duyurdu





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yakında Avrupa'daki NATO ülkeleri arasında en büyük orduya dönüştürüleceğini söyledi.





Uluslararası hava ve uzay sergisi ILA Berlin'in açılışında konuşma yapan Scholz, "Şubat sonunda silahlı kuvvetler için 100 milyar euro tutarında özel bir bütçe oluşturulduğunu duyurmuştum" dedi. Scholz, "Alman ordusu, öngörülebilir bir gelecekte Avrupa'daki NATO müttefikleri arasındaki en büyük konvansiyonel ordu haline gelecek. Bu; ülkemizin, ortaklarımızın güvenliğiyla ilgili" ifadelerini kullandı.





Almanya savunma politikalarında genel bir tutum değişikliğine giderek, orduya büyük oranda yatırım kararı almıştı. Bunu sağlaya bilmek için Anayasa'da bile değişikliğe gidilmişti

