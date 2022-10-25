Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Kiev’e sürpriz ziyaret /25 Ekim 2022 12:35

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Kiev’e sürpriz ziyaret

Almanya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Kiev’e resmi ziyarette bulunduğunu duyurdu. Steinmeier daha önce 2 defa ziyaret talebinde bulunmuş ancak biri güvenlik biri de kısa süre önce haber verilmesi sebebiyle reddedilmişti. Avrupa basınında bu iki ziyaret girişiminin Kiev tarafından kabul edilmemesi, Steinmeier'in Rusya ile bağlarına yönelik eleştirilerden kaynaklı olduğu yazılmıştı.

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Sözcü Gammelin ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Federal Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna’ya çifte mesajla geldi; Almanya’ya güvenebilirsiniz. Ukrayna’yı askeri, siyasi, mali ve insani olarak desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda mesajım evdeki Almanlara da gidiyor. Bu savaşın buradaki insanlar için ne anlama geldiğini asla unutmayalım. Bizim için Almanya’da savaşın beraberinde getirdiği tüm zorluklara rağmen, bir an için Ukraynalıların gözünden bakalım” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Steinmeier, güvenlik nedeniyle Ukrayna’ya planladığı resmi ziyareti erteledi. Alman Cumhurbaşkanı ayrıca Nisan ayı ortasında Litvanya, Polonya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Kiev’i ziyaret etmeyi planlamıştı, ancak kendisine kısa sürede gelmemesi söylendi.
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