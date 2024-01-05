Almanca Dil Topluluğu (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS), Almanya'da 2023'ün sözcüğü olarak "Kriz modu"nu seçti. Jüri, iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi henüz çözülememiş sorunlara ek olarak bütçe krizi gibi yenilerinin ortaya çıkması nedeniyle “Kriz modu" sözcüğünü seçtiğini duyurdu.





Jürinin gerekçesine göre, "Kriz modu", bir dizi eşzamanlı krizle karşı karşıya olunduğunu ve istisna durumunun artık norm haline geldiğini yansıtıyor. Sıralamanın ikinci sırasında "Anti-semitizm" yer alırken, onu "okumaya elverişsiz" ifadesi takip etti. Jüri binlerce öneri arasından, son aylarda kamuoyu tartışmalarına hakim olduğu ve dolayısıyla yıl üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşündüğü toplam on sözcüğü listeliyor.





EWELS: "TOPLUM 2020'DEN BERİ KRİZ MODUNDA"





Koronavirüs pandemisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, enerji krizi, eğitim krizi ve Hamas'ın İsrail'e saldırısına atıfta bulunan GfdS Genel Müdürü Andrea Ewels, toplumun da 2020'den bu yana "kriz modu"nda olduğuna belirterek "Liste gerçeği yansıtıyor ve gerçek şu anda oldukça kasvetli" dedi. Olağanüstü halin kalıcı bir durum haline geldiği iddiasında bulunan Ewels, "Bu durum insanlarda korku, güvensizlik ve güçsüzlük duygularını tetikliyor. Bu duygular günlük hayata hakim oluyor" açıklamasını yaptı.





Alman basınında konuyla ilgili haberlerde, SPD, Yeşiller ve FDP'nin oluşturduğu Federal Hükümetin, başlangıçta olumlu bir dönem geçirdiği ancak zamanla artan koalisyon içi çatışmaların bu olumlu atmosferi zayıflattığı yönünde yorumlar yer aldı. Alman basını "Trafik ışığı koalisyonu"nun krizlerle başa çıkma zorluğuna da vurgu yaptı. Bu çerçevede, "Kriz modu"nun üçlü koalisyon ortağının çalışma şekline de uygun düştüğü kaydedildi. Ukrayna savaşının yanısıra Alman Anayasa Mahkemesi’nin Pandemi Fonu’nun farklı şekilde kullanılamayacağına dair bütçe kararının ardından federal hükümetin mali planlamasını yeniden şekillendirmek zorunda kalması, kamuoyunda yeni, devasa bir kriz olarak algılanmıştı.





İDDİA: BAŞBAKAN SCHOLZ YERİNİ PİSTORİUS'A BIRAKACAK





Başbakan Scholz ile koalisyon ortakları Lindner (FDP) ve Habeck'in (Yeşiller), yıl boyunca kaybedilen güveni geri kazanmak için yoğun çaba sarf etmeleri bekleniyor. Liberallerin koalisyonda kalmayı seçmesi ile şimdilik krizin dozu azalmış gözükse de, kamuoyunun sarsılan güvenini tazelemek bu yıl koalisyonun en önemli hedefi olacak.





Diğer yandan anketlerde koalisyon ortaklarının oyu toplam yüzde 35 düzeyinde seyrederken Başbakan Scholz da, Almanya'nın sevilen politikacılar endeksinde eksi değerlerle yer alıyor. Koalisyonun "Kriz modu"nu sürdürmesi ve SPD'nin oy kaybetmeye devam etmesi halinde Başbakan Scholz'un yerini anketlerde en iyi değere sahip Savunma Bakanı Pistorius'a bırakacağı iddia ediliyor.