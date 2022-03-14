Almanya’da bir gençlik projesi: Hayata dön, sesini bul!

Seslerini farklı metotlarla nasıl duyurabilecekleri konusunda geliştirmek için ayrıca proje kapsamında alanında uzman isimler tarafından ‘dijital çizim, fotoğrafçılık ve kamera kullanımı’ konusunda iki atölye çalışması da gerçekleştirildi. Proje, gençlere seslerini duyurabilmenin, kendilerini ifade edebilmenin farklı yollarını göstermeyi amaçlıyor.







Academy Derneği bünyesinde ‘Auf! Leben’ programı çerçevesinde Ağustos sonuna kadar farklı yaş gruplarına yönelik yedi proje gerçekleştirilecek.





Academy Verein für Bildungsberatung e.V.’un bir girisimi olan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’nden Yasemin Aydin El Hassan proje hakkında şunları söyledi: “Çocuk ve gençlerin pandemi döneminde günlük hayatları tamamen altüst oldu. Kendi akranlarıyla bir araya gelme imkanları üst düzeyde sınırlandırıldı ve bunun üstüne eğitim hayatlarının tamamen hazırlıksız bir şekilde dijital ortama transferiyle karı karşıya kaldılar. Projemizle, Almanya’nın dört bir yanından gelen ve yüzde 90 üzeri mülteci tecrübesi olan katılımcı gençlerin pandemi döneminde yaşadıkları sorunlar ve sıkıntılarla daha iyi baş etme ve üstesinden gelebilmeleri, tekrar akranlarıyla birlikte okul dışında aktif kaliteli vakit geçirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için bir platform sunmuş olduk.”





GENÇLER DERTLERİNİ ANLATTI





Almanya Federal Gençlik Bakanlığı’nın ‘Çocuk ve Gençleri tekrar canlandırıyor, hayata döndürüyoruz’ sloganıyla başlattığı hibe programı kapsamında gerçekleşen projede gençler, zihinlerini en çok neyin meşgul ettiğini, neleri dert edindiklerini paylaşma imkanı buluyor. Aynı zamanda yarının karar vericileri katılımcılar olarak, bugünün karar vericilerine hangi konularda, ne tür mesajlar vermek istediklerini ve bunu nasıl ve hangi metotlarla yapacaklarını atölye çalışmaları esnasında görüyorlar.

Programda, katılımcı gençlerin ilgi alanları ve kabiliyetleri konusunda desteklemek ve seslerini farklı metodlarla nasıl duyurabilecekleri konusunda geliştirmek için proje kapsamında alanında uzman isimler tarafından Dijital Cizim- Fotografçılık ve Kamera Kullanımı konularında iki atölye çalışması da yapıldı.







MÜLTECİ GENÇLER; EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İSTİYORUZ

Programa 2017-2018 yıllarında Almanya’nin BM Gençlik Temsilciliği’ni yapmış ve halen ‘Deutsche Gesellschaft für Vereinte Nationen’ kurumunda aktif olan Antonia Kuhn da Zoom üzerinden katıldı, gençlerin sorunlarını dinledi. Antonia´nin “Sizin Birleşmiş Milletler´den talepleriniz nedir? Hangi konulara eğilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu üzerine, katılımcılar, göç etmek zorunda kalıp, yeni ülkelerde eğitimlerini devam ettirmeye çabalayan çocuk ve gençlerin eğitim alanında fırsat eşitliğine sahip olmadıklarını, bununla ilgili daha adil ve daha eşitlikçi bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kendi tecrübelerini aktararak ifade ettiler.







PROJE, ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURDU







Atölye çalışmaları esnasında gençlere destek veren ve aynı zamanda fotoğrafçılık atölyesini yöneten Ese Altıntaş, projenin önemli bir boşluğu doldurduğunu anlattı. Altıntaş, “Gençlerin dertleri var ve bunu platformu bulduklarında dillendirmekten çekinmiyorlar.” dedi.





Dijital Çizim atölyesini gerçekleştiren ve kendileri de göç tecrübesine sahip Aaron Yusuf ise “Proje kapsamında gençlerin dil sorunu olmadan yargılanma korkusu olmadan kendilerini görseller, şekiller ve renklerle rahat biçimde ifade ettiklerini gözlemledik. Sanatla özgün bir dil oluşturdular. Birbirilerini tanımayan gençler aynı derdi paylaşıp mesajlarını ifade edebildiler.” diye konuştu.





