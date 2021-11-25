Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da çifte vatandaşlığa onay: ‘8 yıl olan vatandaşlık süresi 5 yıla inecek’ /25 Kasım 2021 12:35

Almanya’da çifte vatandaşlığa onay: ‘8 yıl olan vatandaşlık süresi 5 yıla inecek’

Sadece AB vatandaşlarına tanınan çifte vatandaşlık hakkına, Almanya’da SPD Yeşiller ve FDP arasında kurulacak komisyonun programına göre Türkler de sahip olabilecek.

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Almanya’da SPD Yeşiller ve FDP arasında kurulacak yeni koalisyonun programına göre artık Türkler çifte vatandaş olabilecek. Sadece AB vatandaşlarına tanınan bu hakka artık tüm yabancılar sahip olacak. Ayrıca vatandaş olmak için getirilen kriterler de hafifletiliyor.

Koalisyon metninde konu hakkında, ‘‘Modern bir vatandaşlık yasası yapacağız. Bunun için çok vatandaşlığı mümkün hale getireceğiz ve Alman vatandaşlığı almayı kolaylaştıracağız‘‘ şeklinde bir ifade yer aldı.

Koalisyon metnine göre, bir yabancı artık 5 yıl sonra vatandaş olacaki Belirli entegrasyon süreçlerini tamamlayanlara ise 3 yılda vatandaşlık verilebilecek. 8 yıl olan vatandaşlık süresi 5 yıla inecek. Almanya’da doğan çocuklar ise ebeveynlerinden birinin 5 yıl boyunca yasal bir oturumu olması halinde Alman vatandaşlığı hakkı alacaklar. Normalde 5 yıl olan süresiz oturum imkânı 3 yıla indirilecek.

Koalisyonun bu yeni vatandaşlık adımı bir paradigma değişimi olarak nitelendiriliyor. Daha önceki yıllarda özellikle sağ partilerin engellediği çifte vatandaşlık hakkı böylece yeniden elde edilmiş olacak. Koalisyon programında ayrıca ülkedeki yabancıların ve müslümanların uyumu ve birlikte yaşamı hakkında yapıcı öneriler ve tespitler bulunuyor.
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