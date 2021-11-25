Samanyolu Haber /Gündem / Torpilli akademisyen üç yıl önce de ‘kişiye özel’ ilanla atanmış /25 Kasım 2021 12:37

Torpilli akademisyen üç yıl önce de ‘kişiye özel’ ilanla atanmış

Ege Üniversitesi’ne alınacak öğretim üyesi kadrosu için yayımlanan kişiye özel şartları işaret ettiği belirtilen Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Türkmen’in üç yıl önce de aynı özel şartlarla eşinin müdürlük yaptığı Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu’na alındığı ortaya çıktı.

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Ege Üniversitesi'nde Deri Mühendisliği bölümüne alınacak öğretim üyesi kadrosu için ilan edilen özel şartları sadece Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hayati Türkmen'in eşinin taşıması ve ön elemeden de sadece onun geçmesine akademisyenlerin tepkisi büyüyor.

Haberin 16 Kasım'da SÖZCÜ’de “Ege Üniversitesi'nde ‘kişiye özel' kadro iddiası” başlığıyla haber olması üzerine üniversitede bir soruşturma başlatıldığı ve kısa sürede tamamlanarak dosyasının kapatıldığı; Atamanın Mühendislik Fakültesi dekanlığınca onaylanıp rektörlüğün onayına sunulduğu belirtildi.

ÜÇ YIL ÖNCE DE AYNISI YAPILMIŞ

Üniversite'de bu gelişmeler yaşanırken, Deri Mühendisliği Bölümünde açılan kadroya başvuru yapan Türkmen'in yaklaşık 3 yıl önce aynı ilan şartları ve aynı (hidrokarbon tayini, katalizör/fotokatalizör sentezi, katalitik/fotokatalitik reaksiyonlar) anahtar kelimelerle çıkılan ilanla kocası Prof. Dr. Hayati Türkmen'in müdürlük yaptığı Aliağa Meslek Yüksekokulundaki Rafineri ve Petrokimya teknolojisi bölümüne atandığı ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi ve diğer Üniversitelerde söz konusu bölümde çalışan ve kadro bekleyen, haklarının çiğnendiğini savunan bir çok akademisyen bu kadronun Rektörlük yönetimi tarafından iptalini ve genele açık yeniden ilan edilmesini istedi.
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