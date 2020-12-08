Almanya’da en çok vak'a burada

En yüksek vak'a oranın bulunduğu yerleşim yeri Bavyera sınırları içinde kalan Regen. Güney kasabasında 100 bin nüfusa neredeyse 570 vak'a düşüyor.





Sayı arttıkça bulaşma riskinin de artığına işaret eden Leibniz Salgın Araştırma Enstitüsü Başkanı Hajo Zeeb durumu, “İlk dalgaya göre farklı bir durum yaşıyoruz. Salgın sayısı çok arttı. Bu da bulaşmayı kolaylaştırıyor. İlk dalgada salgın çok yaygın değildi.” dedi.







İkinci Koronavirüs (Covid-19) dalgasında doğu eyaletlerinde de çok sayıda vaka ortaya çıktı. Zeeb’e göre doğu eyaletlerinde salgının yaygınlaşmasının temel sebebi ilk dönemlerde vaka sayısının düşük olması sebebiyle insanların tedbir almakta temkinli davranmamaları.





İLK DALGA YANILTMIŞ OLABİLİR





İlk dalga yaşandığında doğu eyaletlerinde vak'a sayısı neredeyse yok gibiydi. Zeeb, “Almanya’nın doğusunda yaşayanlar vak'a sayısı az olduğu için ‘Niçin önlem alayım ki!’ diye düşünmüş olabilirler.” dedi.





Almanya’da vak'aların en fazla arttığı yerlerin başında ise sınır bölgeleri geliyor. Sınırlara yakın küçük kasabalarda son dönemlerde vak'a patlaması arttı. Uzmanlara göre komşu ülkelerde yaygınlaşan salgın, sınır bölgelerine de sıçradı.









