Almanya’da Erdoğan’ın afişleri de yasaklandı

Sözcü'de yer alan habere göre daha önce Erdoğan'ın ülkeye gelip miting yapmasını engelleyen Almanya, artık seçimler öncesi Almanya sokaklarına afişlerinin asılmasını da yasakladı. Seçimler öncesi tren garı ve çevresine parayla “Erdoğan“ afişi asılmasına izin veren Nürnberg Şehir İdaresi, büyük tartışma yaratan söz konusu tüzüğünü değiştirdi.



800 EURO KARŞILIĞI 25 AFİŞ



14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesi 800 Euro karşılığı, 25 yere Erdoğan'ın afişlerinin asılmasına izin veren Nürnberg, ağır eleştiriler almıştı.



Nürnberg Şehir İdaresi, tüzüklerinde “Yabancı ülkelerde ya da başka ülkelerde yapılan seçimlerde afiş asılmasını engelleyen bir madde olmadığını“ belirterek, izin vermeye mecbur kaldıklarını açıklamıştı.



Tepkiler üzerine şehir idaresi toplandı ve “Almanya dışındaki ve AB dışı ülkelerde yapılacak seçimlerde, aday tanıtımlarında ya da oylamalarda afiş, tanıtım yazısı ya da stant kurulmasına izin verilmez“ hükmü getirildi. Tüzük değişikliğini, Şehir İdaresi sözcüsü duyurdu.



MİTİNGE DE İZİN VERİLMEMİŞTİ



Almanya'da bir kentte daha, seçimlerden önce sokaklara afiş asılması yasaklandı. Bu kararı henüz tüzük değişikliği yapmayan diğer kentlerin de uygulaması bekleniyor.