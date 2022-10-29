Almanya’da ‘gizli’ NSU belgeleri ifşa edildi

ZDF Magazine Royale programının sunucusu Alman Jan Böhmerann 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı NSU örgütüne ilişkin "gizli" olarak sınıflandırılan belgeleri ifşa etti. Böhmermann, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, kaynaklarını korumak için belgelerin tamamen deşifre edildiğini ve dijital iz kalmaması amacıyla yeni bir belge oluşturulduğunu kaydetti.





DW Türkçe’de yer alan habere göre, "ZDF Magazine Royale" programı "Frag den Staat" (Devlete sor) platformu ile birlikte Almanya'nın Hessen eyaletinde "gizli" olarak sınıflandırılan NSU belgelerini açıkladı.







Belgeleri ifşa eden Böhmermann, "Kamuoyunun, yüz yıl boyunca 'gizli' kalması gereken bu belgelerde ne olduğunu bilmeye hakkı olduğuna inanıyoruz" açıklaması yaptı.





Belgelerde, Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 1'i Yunan, 1'i de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne ilişkin Hessen eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi tarafından yürütülen incelemenin sonuçları yer alıyor.





"ZDF Magazine Royale" programı "Frag den Staat" tarafından oluşturulan ifşa platformunda belgelere ilişkin olarak, Hessen Anayasayı Koruma Dairesi'nin çalışmalarının "şüphe doğuran" bir tablo ortaya koyduğu belirtiliyor. Platformda, "Özellikle Almanya'da 90'lı yıllarda ırkçı şiddetin yükseldiği, aşırı sağcıların Almanya genelinde saldırılar planladığı ve sokak ortasında dünya görüşleri kendilerine uymadığı için insanları öldürdüğü bir dönemde" söz konusu kanaatin oluştuğu kaydediliyor.





HESSEN NEDEN ÖNEMLİ?







NSU’nun işlediği cinayetlerin ikisinin Hessen eyaleti ile doğrudan bağlantısı bulunuyor. NSU’nunilk kurbanı çiçekçi Enver Şimşek Nürnberg’de öldürülmüş olsa da Hessen’in Schlüchtern beldesinde yaşıyor ve işlerini de buradan yürütüyordu. NSU’nun son kurbanı Halit Yozgat ise Hessen’e bağlı Kassel’de öldürülmüştü.





Hessen eyaleti daha sonra daaşırı sağcı yapılanmalarla gündeme geldi. Aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davanın sona ermesinin ardından 2018 yılında Hessen’de NSU 2.0 imzasıyla tehdit mektupları gönderildiği ortaya çıkmıştı. Bu soruşturma kapsamında eyalette görev yapan çok sayıda polis görevden alınmıştı. Ayrıca 2021 yılında Hessen eyaletinde görevli 49 polisin de aşırı sağcı sohbetlere katıldığı ortaya çıkmıştı. 10 kişinin ölümü ve çeşitli bombalı saldırı ve banka soygunlarından sorumlu olan ırkçı terör örgütü NSU'nun hayattaki tek üyesi Beate Zchaepe NSU'nun yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Örgütün diğer iki üyesi olduğu bilinen Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt ise gözaltına alınmalarını engellemek için 2011 yılında intihar etmişlerdi.