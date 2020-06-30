Almanya’da ırkçı bir askerin 17 isimlik liste yaptığı ortaya çıktı!

Almanya’da aşırı sağ eğilimli askerler gündem olmaya devam ediyor. Ülkenin özel kuvvetlerine (KSK) bağlı bir askerin ‘şahsi silah deposu’nun ortaya çıkarılmasının ardından, ırkçı bir yedek astsubayın da üst düzey politikacıların isimlerinden oluşan bir liste hazırladığı öğrenildi.





Irkçı askerin listesinde, üst düzey politikacıların özel adres ve cep telefonu numaraları yazıyor.





DW Türkçe’nin Spiegel dergisinin güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberden aktardığına göre, askeri istihbarat servisinin (MAD) soruşturması sırasında ortaya çıkarılan listeyle ilgili söz konusu yedek astsubay cuma günü bir talim sırasında yakalanarak, kendisine üniforma taşıma ve görev yasağı getirildi.









Aşağı Saksonya eyaletinden yedek astsubayın bilgisayarında üst düzey politikacılar ve tanınmış kişilerden oluşan 17 isimlik bir liste bulunduğu, listenin internetteki aşırı sağcı bir sohbet grubunda paylaşıldığının anlaşıldığı kaydedildi. Listeyi kimin ne zaman ve ne amaçla oluşturduğu ise henüz kesin olarak bilinmiyor.





SİYASETÇİLER HEDEFTE





Spiegel'de yer alan bilgilere göre, listede yer alan bazı isimler şöyle:





- Dışişleri Bakanı Heiko Maas

- Sigmar Gabriel (Maas’ın selefi)

- Aile Bakanı Franziska Giffey

- Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig

- Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer

- Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz

- Sosyal Demokrat Parti eski genel başkanı Martin Schulz

- Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck

- Yeşiller'in eski genel başkanı Cem Özdemir

- Sol Partili Katja Kipping ve Dietmat Bartsch

- Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner





Listede isimleri yer alan kişilerin Federal Emniyet Teşkilatı tarafından uyarıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.





KENDİNİ WHATSAPP’TAN AÇIK ETTİ





Irkçı askerin izine, WhatsApp üzerinden aşırı sağcıların mesajlaştığı iki ayrı gruba dahil olması sonucu ulaşıldığı belirtiliyor.





Gruplarda katılımcılar arasında çok belirgin aşırı sağcı propaganda malzemeleri ve nefret içerikli mesajlar paylaşıldığı tespit edildi.





Spiegel'in bilgi almak için başvurduğu MAD, "yürüyen operasyonlarla ilgili bilgi verilemeyeceği" açıklaması yaparken iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın da konuyla ilgili değerlendirme yapmadığı kaydedildi.





Ortaya çıkarılan son olay, Alman ordusunda aşırı sağcı, ırkçı bir yapılanma bulunduğu yönündeki yorumları daha da güçlendirdi.