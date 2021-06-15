Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da maske yasakları gevşetiliyor /15 Haziran 2021 21:00

Almanya’da maske yasakları gevşetiliyor

Almanya'da corona virüsü vakalarının düşmesiyle birlikte ülke genelinde maske takma zorunluluğunun kaldırılması gündeme geldi.Çok sıkı corona virüsü önlemleri alan ve aşılama sürecine de hızla devam eden Almanya’da zorunlu maske yasağı kaldırılıyor…

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Berlin’de senatonun bugün vatandaşların maske takma zorunluluğunun kaldırması beklenirken, hayvanat bahçesi, sokak ve caddelerde maske takılmasına gerek kalmayacağı belirtildi.

Uluslararası haber ajanslarının aktardığı haberde, tiyatro, sinema ve opera binalarında vatandaşların FFP2 tipi maske yerine basit maskeler takabileceği de aktarıldı. Öte yandan Berlin’de kamuya açık alanda alkol tüketme saatinin de esneyebileceği belirtildi.

Öte yandan bazı siyasetçiler maske zorunluğunun tamamen kaldırılması gerektiğini savunarak açıklama yaptı. FDP’den siyasetçi Wolfgang Kubicki, “Hastalığın bulaşma oranı 35’in altında ve devlet artık vatandaşların haklarını engelleyecek yasaklar getiremez” dedi.

Resmi verilere göre Almanya nüfusunun yüzde 48.7’si en az bir doz Covid-19 aşısı oldu. Alman Robert Koch Enstitüsü ülkede bugün 652 corona virüsü vakası tespit edildiğini ve 95 insanın da yaşamını yitirdiğini açıkladı. Resmi verilere göre ülkede yeni vaka sayısı geçen haftaya göre yüzde 50 azaldı.

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