Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da umut veren corona gelişmesi /12 Nisan 2020 11:17

Almanya’da umut veren corona gelişmesi

Corona virüsü salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya'da son 24 saatlik güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Resmi verilere göre, ülkede vaka sayısındaki düşüşün devam ettiği gözlendi.

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Almanya’da salgınla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü, güncel corona virüsü vakası sayılarını kamuoyu ile paylaştı.

Son 24 saatte 2.821 yeni corona virüsü vakası tespit edildiği ve ülke genelinde toplam 120 bin 479 vakanın olduğu açıklandı.

Dört günlük bir yükselişin ardından dün açıklanan verilerde vaka sayısında bir düşüş yaşandığı açıklanmıştı. Önceki gün 4.133 yeni vaka tespit edilirken, düşüş trendinin devam etmesi, umut verici bir gelişme olarak yorumlandı.

Öte yandan corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 129 artarak 2.673’e çıktı.
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