Süleyman Soylu hem 'öngöremedim' dedi hem de “büyük bir problem değil” diye savundu!

Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta aldığı ‘sokağa çıkma’ yasağının uygulamadan iki saat önce ilan edilmesi, market ve fırınların önlerinde izdihama neden oldu.





“BUNU ÖNGÖREMEDİM”

‘Sokağa çıkma’ yasağı ile ilgili Ahmet Hakan’a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili eleştiri ve hakaretleri kabul ettiğini belirtirken, “Bir buçuk-iki saatlik bir süreçte bazı kısıtlı bölgelerde bir yığılma oldu. Çok sınırlı sayıda bir birikme oldu. Doğrudur. Ben bunu öngöremedim. Ama yine de o saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum” diye savundu.





“ZAMANLAMASI BAKANLIĞIMIZA AİT BİR KARAR”

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağı kararının üretim ve tedarik zincirine zarar vermeyeceğini düşündüklerini belirten Süleyman Soylu, “Zamanlaması açısından alınan karar, bakanlığımıza ait bir karardır. Bir kez daha söylüyorum: Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim.” dedi.





“MUHAKKAK BİR RİSK OLACAKTI”

“Vatandaşımız yasağın ilanihaye devam edeceğini düşünüyor” diyen Soylu, “Sınırlı birikmenin nedeni budur. Ama şundan eminim: Nasıl bir yöntem izlersek izleyelim muhakkak bir risk olacaktı. Sonuçta o saatte sokağa çıkanların sayısı 250 bin-300 bin civarındadır. Sonuç olarak baktığımızda herkes evlerine çekildi… Gece saat 00.05 itibariyle bu başarıyla sağlandı. Sokaklarda kimse kalmadı.” Şeklinde konuştu.





“YASAK HAFTA İÇİNE SARKMAYACAK”

Ayrıca Soylu, “Biz diğer ülke örneklerini inceledik. O örneklerde şunu gördük: İki-üç gün önce ilan edilen sokağa çıkma yasakları marketlere büyük bir hücumu getiriyor. Böyle bir şey yaşanmasın istedik. Saat 21.00 itibarıyla marketler kapanıyor. Bunu düşünerek yasak kararını 21.00’den sonra ilan ettik. Bazıları 23.59’da ilan etseydiniz diyor. Ancak o zaman da insani açıdan büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bir ziyarete gitmiş, bir yere gitmiş insanlarımız açısından çok büyük sorun olacaktı. Birkaç saat öncesinden haber verilmesi gerekliydi.” ifadesini kullandı.





Sokağa çıkma yasağının hafta içine sarkmayacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, “Bu kesin. Pazar gecesi (bu gece) saat 24.00 itibarıyla yasak bitecek” dedi.