Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da yeni Kovid-19 kararı: Ülkeye giren herkesten istenecek /30 Temmuz 2021 11:58

Almanya’da yeni Kovid-19 kararı: Ülkeye giren herkesten istenecek

Almanya'daki korona vakalarında diğer Avrupa ülkeleri kadar olmasa da ciddi artışlar kaydedileme başlandı

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Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın bu hafta sonundan itibaren ülkeye giriş yapanlardan hastalığı atlattığına dair bir belge ya da Covid-19 aşı belgesi veya negatif test sonucunun belgesini isteyeceğini yazdı.

Sağlık Bakanlığı’nın planını okurlarına duyuran dergi, özellikle Almanya’nın bölgesel ve ulusal liderlerinin turistlerin gittiği ülkelerde vakaların artmasıyla birlikte bu kararı aldığının altını çizdi. Almanya’da dördüncü dalganın önüne geçilmesi için bu adımın atıldığı belirtilirken belgede, “Almanya’da şu an bulaşma oranı diğer ülkelere göre düşük. Seyahatlerin artması bu durumu bir trend haline getirebilir” ifadesine yer verildi.

Almanya, daha önce sadece “riskli” bölgelere gidenlerden bu belgeleri istiyordu. Ülkeye havayolu ile giriş yapanlarla karayolu ile giriş yapanların farklı uygulamalara tabi olduğu da belirtildi.
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