Almanya’dan UNESCO’ya pretzel talebi

Almanya, pretzel simitin resmi olarak tanınması için UNESCO’ya (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) başvuru yaptı. Kampanyayı Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir de destekliyor.





Times’ta yer alan habere göre, kampanya, Almanya’nın güneybatısındaki Baden-Württemberg Fırıncılar Loncası tarafından yönetiliyor, ancak Özdemir, İsviçre, Avusturya ve Fransa’nın Alsace bölgesini içeren ve hepsinin de aynı örgülü hamur geleneğine sahip olduğu uluslararası bir teklifi destekleyecek.









DÜNYADAN BİRÇOK LEZZET DAHİL EDİLDİ

Federal Fırıncılık Ticareti Akademisi’nden Thomas Muschelknautz, “Bu hareketi memnuniyetle karşılıyorum ve Özdemir’in bunu desteklemesi harika çünkü pretzel hak ediyor. Bu, dünya çapında Almanya’yı temsil eden bir şey ve pretzel ile biranın, tahıldan yapıldığı için ortak kökleri var” dedi.





UNESCO; Napoliten pizzası ve Belçika birasının yanı sıra birçok Fransız yemeğini de, “somut olmayan kültürel miras” listesine dahil etmişti.