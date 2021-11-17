Almanya dördüncü dalga ile mücadelenin yollarını arıyor

Pandemide dördüncü dalganın hızla yayıldığı Almanya'da günlük vaka sayısı rekor düzeye ulaştı. Salgınla mücadelede yetkili kuruluş Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine göre 24 saat içinde 52 bin 826 yeni vaka kaydedildi. Tam bir hafta önce günlük vaka sayısı 39 bin 676 olarak tespit edilmişti.





İnsidans olarak tanımlanan, bir haftalık dönemde 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı da yeni bir rekorla 319,5'e yükseldi. Bir hafta önce insidans 232,1 olarak kaydedilmişti.





Koronavirüs nedeniyle son bir günde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 294 olarak bildirildi.





Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da pandeminin başından bu yana Covid-19'a yakalananların sayısının 5 milyon 129 bin 950 olduğu belirtiliyor. Ancak bazı enfeksiyonlar kayıtlara geçmediği için bu sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekiliyor.





Koronavirüs vakalarının tırmanışa geçtiği Almanya'da salgına karşı önlemlerin artırılması planlanıyor. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının Perşembe günü yapacağı toplantıda, salgının dördüncü dalgası ile mücadelede eyaletler arasında ortak bir çizgi aranacak.





Planlanan önlemler

Almanya'da koalisyon hükümeti kurma hazırlığı yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından hazırlanan korona önlemlerine ilişkin planlar da yine Perşembe günü Federal Meclis'te oylamaya sunulacak. SPD, Yeşiller ve FDP'nin hazırladığı tasarı, özellikle aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar içeriyor.



