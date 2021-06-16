Samanyolu Haber /Dünya / Almanya- Fransa maçına damgasını vuran paraşütlü protesto /16 Haziran 2021 09:47

Almanya- Fransa maçına damgasını vuran paraşütlü protesto

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa ile Almanya'nın karşılaştığı maç öncesinde çevre örgütü Greenpeace üyesi bir aktivistin, motorlu paraşütle yaptığı eylemde iki kişinin yaralanmasına yol açması sosyal medyada yoğun tepkiye neden oldu.

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

Maçın başlamasına bir dakika kala Euro 2020'nin sponsorlarından otomobil firması Volkswagen'ı protesto etmek isteyen bir Greenpeace aktivisti, üzerinde "petrolü futboldan çıkartın" yazılı büyük bir topu havadan sahaya bırakmak istedi.

Ancak stadyum üzerinde hava kameraları için asılı bulunan çelik halatlara çarpan protestocu, kontrolünü kaybedip taraftarların bulunduğu tribünlere çarparak sahaya indi.

Motorlu paraşütü kullanan aktivistin düşmemek için çaba gösterdiği esnada tribünde televizyon için ışıklandırma görevinde bulunan iki kişinin yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi.

- Sosyal medyada eyleme büyük tepki

Greenpeace aktivistinin eylemi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlarda eylemin çok sorumsuzca olduğu ve insan hayatını hiçe saydığı ifade edildi.

Bir kullanıcı "bu gece asıl kendi kalesine gol atan Greenpeace oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

Münih polisi motorlu paraşütü kullanan aktivisti gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.

Polis sözcüsü Andreas Franken, Alman medyasına yaptığı açıklamada, iki yaralının hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Greenpeace yetkilileri, protesto eyleminde yaralananlar nedeniyle özür diledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya- Fransa maçına damgasını vuran paraşütlü protesto Sonraki Haber >>

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:50:55