Samanyolu Haber /Gündem / 'Uzlaşı' iddiasına Halkbank'tan açıklama geldi /16 Haziran 2021 09:37

'Uzlaşı' iddiasına Halkbank'tan açıklama geldi

Halkbank, bankanın ABD'de İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı teklif ettiği yönündeki haberlerin yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi.

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Banka KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, aleyhine açılan davanın temyiz aşamasında olduğunu ve temyiz tamamlanana kadar mahkemede yargılamanın askıya alındığını hatırlattı.

Açıklamada, "Bankamızın ABD'de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır" denildi.

Halkbank'ın avukatları son olarak Nisan ayında temyiz mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında yabancı devlet dokunulmazlığına sahip olduğu şeklinde savunma yapmış, tarafların beyanlarını dinleyen temyiz mahkemesi ise ne zaman karar alacağını açıklamamıştı.
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