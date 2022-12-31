Samanyolu Haber /Gündem / Almanya gurbetçilerin ensesinde: Sosyal yardım için artık e-devlet dokümanları isteniyor /31 Aralık 2022 13:37

Almanya gurbetçilerin ensesinde: Sosyal yardım için artık e-devlet dokümanları isteniyor

Belçika ve Hollanda’dan sonra, Almanya’daki sosyal yardım daireleri de e-devlet dokümanlarını istemeye başladı. Türkiye'de malvarlığı veya parası olduğu ortaya çıkanlara yardım yapılmıyor.

SHABER3.COM

Almanya’da sosyal yardım daireleri, gurbetçilerden e-devlet bilgilerini istemeye başladı. Sosyal yardım alan bir Türk vatandaşına yazı gönderen Wuppertal İş Ajansı, ilgili kişiden e-devlette yer alan veraset ilamı, tapu bilgileri, mevduat – katılım fonu bilgileri, emeklilik ödemeleri ve maaşları konusunda PDF çıktıları istedi. Bilgiler gelene kadar vatandaşa yaptığı ödemeleri durduran daire, mektupta istenen belgeleri hem Türkçe hem de Almanca olarak yazdı.

BELGELERİ GETİRMEYEN KİŞİNİN YARDIMI KESİLDİ

Avrupadan.com’a konuşan vatandaş O.Ö. “Dediklerine göre, birisi beni şikayet etmiş. E-devlet bilgilerimi istediler. Verene kadar paramı eksik ödediler. Kiram bile ödenmedi” dedi. İstenen e-devlet kayıtları verildikten sonra, ilgili daire yardımları yeniden normal şekilde ödemeye başladı.

TÜRK AVUKATTAN “YETKİLER AŞILDI” İDDİASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Muhammet Altunkaya, iş ajanslarının ve vergi dairelerinin somut şüphe durumunda bu tip taleplerde bulunabileceğini belirtti. Altunkaya, ancak tapu bilgisi dışında diğer bilgilerin de istenmesiyle yetkilerin aşıldığını öne sürdü.
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