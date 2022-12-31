Almanya gurbetçilerin ensesinde: Sosyal yardım için artık e-devlet dokümanları isteniyor

BELGELERİ GETİRMEYEN KİŞİNİN YARDIMI KESİLDİ

TÜRK AVUKATTAN “YETKİLER AŞILDI” İDDİASI

Almanya’da sosyal yardım daireleri, gurbetçilerden e-devlet bilgilerini istemeye başladı. Sosyal yardım alan bir Türk vatandaşına yazı gönderen Wuppertal İş Ajansı, ilgili kişiden e-devlette yer alan veraset ilamı, tapu bilgileri, mevduat – katılım fonu bilgileri, emeklilik ödemeleri ve maaşları konusunda PDF çıktıları istedi. Bilgiler gelene kadar vatandaşa yaptığı ödemeleri durduran daire, mektupta istenen belgeleri hem Türkçe hem de Almanca olarak yazdı.Avrupadan.com’a konuşan vatandaş O.Ö. “Dediklerine göre, birisi beni şikayet etmiş. E-devlet bilgilerimi istediler. Verene kadar paramı eksik ödediler. Kiram bile ödenmedi” dedi. İstenen e-devlet kayıtları verildikten sonra, ilgili daire yardımları yeniden normal şekilde ödemeye başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Muhammet Altunkaya, iş ajanslarının ve vergi dairelerinin somut şüphe durumunda bu tip taleplerde bulunabileceğini belirtti. Altunkaya, ancak tapu bilgisi dışında diğer bilgilerin de istenmesiyle yetkilerin aşıldığını öne sürdü.