Almanya İngiliz vatandaşlarının AB’ye seyahatlerini yasaklamak istiyor

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere’de koronavirüsün Delta varyantının hızla yayıldığı gerekçesiyle Almanya Covid-19 aşısı olup olmadığına bakılmaksızın İngiliz vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne turistik seyahatlerinin yasaklatılmasını planlıyor.







Habere göre, Almanya Şansölyesi Angela Merkel Delta varyantı çok yaygın olduğu için İngiltere’nin “endişe verici ülke” kategorisine alınmasını istiyor. Almanya’nın bu talebinin önümüzdeki Avrupa Birliği toplantılarında ele alınacağı, fakat İngiliz turistlerin yaz tatilleri için tercih ettiği ülkeler olarak bilinen Yunanistan, İspanya, Kıbrıs, Malta ve Portekiz’in bu karara direnmesinin beklendiği kaydedildi.





Öte yandan İngiliz hükümetinin tam aşılı kişilerin Covid-19 riski yüksek olanlar hariç tüm ülkelere kısıtlamasız seyahat etmesine izin verecek bir planı önümüzdeki ay açıklamayı planladığı bildirildi.