Samanyolu Haber /Gündem / SBK'nın kaçmasında ismi geçen yargı mensuplarına suç duyurusu /28 Haziran 2021 09:58

SBK'nın kaçmasında ismi geçen yargı mensuplarına suç duyurusu

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıkları üzerindeki tedbir ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik yargı kararlarında imzaları bulunan yargı mensupları ve Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıkları üzerindeki tedbir ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik yargı kararlarında imzaları bulunan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve şu anda Adalet Bakan Yardımcısı olan Hasan Yılmaz ile İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TEDBİR KARARI MASAK RAPORU OLMAKSIZIN VERİLDİ"

Bülbül, Ankara Adliyesi’ne giderek, elden teslim ettiği dilekçesinde, Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlıkları üzerindeki tedbir kararının MASAK raporu olmaksızın kaldırıldığını belirterek, “Mahkeme tarafından aynı gün içinde karar verilmiştir. Bu durum hayatın olağan akışına uygun değil. Kararın verildiği tarihte herhangi bir rapor bulunmamaktadır. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, olmayan bir rapor üzerine karar vermiştir. MASAK raporunda suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiş ancak bu rapor mahkeme kararına konu edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA’ SUÇU  

Bülbül, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 17 Kasım 2020’de Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik karar aldığını anımsattı. Bülbül, “Sezgin Baran Korkmaz’ın banka hesapları üzerindeki tedbirleri ve yurtdışı yasağını kaldırılması açık bir şekilde görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Yürütülen bu hukuksuz sürecin araştırılması; resen tespit edilecek tüm suçların belirlenmesi; dayanaktan yoksun ve MASAK raporuna aykırı bir şekilde verilen yargı kararlarına ilişkin gerekli cezaların verilmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
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