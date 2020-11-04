Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya işletmelere nakit yardımını kasıma yetiştirecek /04 Kasım 2020 14:05

Almanya işletmelere nakit yardımını kasıma yetiştirecek

Almanya Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaeir, kısıtlamalardan dolayı kapanan işletmelere kasım ayı sonuna kadar para yardımında bulunmak istediklerini söyledi. Ay sonuna kadar en azından avans vereceklerini belirten Altmaier, desteğin bir an önce yapılabilmesi için Sparkasse ve Volksbank ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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Korona krizi sebebiyle mali sıkıntı yaşayan işletmelerin ayakta kalabilmeleri için kısa sürede yapılacak yardım büyük önem taşıyor. 

Devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonucu ticari faaliyetleri duran veya aksayan işletmelerin zararının karşılanması gerektiğini belirten Ekonomi Bakanı Peter Altmaeir, Başbakan Angela Merkel ile yaptığı görüşmede desteğin en hızlı şekilde ulaştırılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. 

Başbakan Merkel de Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Meclis Grubu’yla yaptığı görüşmede yardımların bir an önce yapılacağının bilgisini verdiği öğrenildi. 

Hükûmet, alınan sıkı önlemler nedeniyle kapatılan veya ticari faaliyetleri düşen işletmelere destek amacıyla 10 milyar euro ayırdı. Çalışan sayısı 50’den az olan işletmelerin zararının yüzde 75’i, çalışan sayısı 50’den fazla olan işletmelerin ise kaybının yüzde 70’i bu bütçeden karşılanacak. 

Yardımlar, 2019 yılının kasım ve öncesinde kurulan şirketleri kapsayacak. Yapılacak yardımlar şirketlerin geçen yılki bilançolarına veya cirolarına bakılarak hesaplanacak.

TURİZMCİLERE ÖNCELİK VERİLECEK

Hükûmet, ödemelerde önceliği mart ayından beri faaliyetleri neredeyse durma noktasına gelen turizm alanındaki işletmelere verecek. 

Alman Turizmciler Birliği, Alman Seyahat Acenteleri Birliği ve Uluslararası Otobüsçüler Birliği yaptığı ortak açıklamada, yardımın derhal yapılmasını istedi. Açıklamada çok sayıda işletmenin iflasın eşiğine geldiği hatırlatıldı.

Merkel ile eyalet başbakanları 28 Ekim’de yaptıkları toplantıda, bar, kafeterya, güzellik ve kozmetik salonları, sauna, yüzme havuzları, bakım merkezleri, eğlence mekanları, tiyatro, sinema ve konser salonlarını kapatma kararı aldı. 

Aynı toplantıda restoranların masalara servisi yasaklandı. Otellerin ve pansiyonların turistlere oda vermesi durduruldu. Kararlar 2 Kasım Pazartesi gününden beri uygulanıyor.
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