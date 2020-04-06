Almanya, İtalya ve İspanya gibi olur mu?





ALMANYA’nın kamu radyosu DLF kanalına konuşan Frankfurt Sağlık İdaresi Müdürü ve virüs uzmanı Prof. Rene Gottschalk çok dikkatli konuştu: “Almanya’nın bir İtalya ya da İspanya gibi olma ihtimali zayıf.” Prof. Gottschalk, ancak asıl sayıyı Paskalya’dan sonra görebileceklerini ve buna göre bir değerlendirme yapılabileceğini söyledi. Prof. Gottschalk, ülkede koronavirüsün nasıl ve ne kadar yayıldığı konusunda bir genel tablo bulunmadığını eleştirdi. Şimdi korona semtomları olan kişilerin test edildiğine işaret eden Prof. Gottschalk, asıl sayının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Prof. Gottschalk önlemlerin Paskalya’dan sonra birden kaldırılmasının da çok yanlış sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.