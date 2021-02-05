Samanyolu Haber /Spor / Almanya Liverpool'un ülkeye girişine izin vermedi /05 Şubat 2021 00:17

Almanya Liverpool'un ülkeye girişine izin vermedi

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu nedeniyle Alman hükümetinin İngiliz ekibi Liverpool'un ülkeye girişine izin vermediği belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Leipzig'e konuk olacak Liverpool'a Alman hükümetinden vize çıkmadı.

NTV'nin haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanlığı, 16 Şubat'taki maç için Leipzig'in Liverpool adına yaptığı ülkeye giriş izni başvurusu reddetti.

İngiltere'deki koronavirüs varyantı nedeniyle Almanya'ya girişine izin verilmeyen Liverpool, maçı tarafsız sahada oynamak istiyor.

Rövanş maçı da Almanya'daki tedbirler nedeniyle tehlikede.

Leipzigli futbolcular, Liverpool deplasmanına gittikleri takdirde dönüşte karantinaya girmek zorunda.

Alman hükümetinin aldığı karardan sonra UEFA'nın kısa süre içerisinde eşleşmenin geleceğine dair açıklama yapması bekleniyor.
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