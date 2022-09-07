Almanya resesyondan kaçınamaz

Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, Almanya’nın artan enflasyon, enerji arzı darboğazları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksama nedeniyle daralma aşamasında olduğunu söyledi.





Frankfurt’ta düzenlenen bir konferansta konuşan Sewing, “Almanya artık bir resesyonu önleyemez, Merkez bankalarının hızlı ve kararlı davranması halinde ekonomimizin bu durgunlukla iyi başa çıkacak kadar dayanıklı olduğuna inanıyoruz” dedi.





Sewing, “Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, gerginlik o kadar büyük ve sosyal çatışma potansiyeli o kadar yüksek” diye konuştu. Sewing daha önce de Rus gaz teslimatlarının tamamen durmasının Almanya’yı resesyona sokacağını söylemişti.





‘BAĞIMLILIK AZALTILMALI’

Bankacılık devinin CEO’su arz darboğazlarının ve enerji krizinin, Almanya’nın diğer ülkelere olan bağımlılığını azaltması için bir işaret olduğunu belirterek, “Gaz, hammadde ve tedarik zincirlerine olan mevcut bağımlılıklarımıza daha fazla bağımlılık eklemeye izin vermemeliyiz” dedi.





Sewing ayıca Almanya’nın Çin’e bağımlılığın azaltılması ve Rus enerjisi ile ilişkinin tamamen koparılması gibi temel değişikliklerin ekonomi için şart olduğunu belirtti.





Avrupa’da sınır ötesi bankacılık konsolidasyonu çağrısını tekrarlayan Sewing, “Amerika ile eşit şekilde rekabet edebilmek için Avrupa’da büyük bankalar için doğru şartları oluşturmalıyız” dedi.





GAZ KESİNTİSİ KRİZİ DERİNLEŞTİRECEK

Rus enerji şirketi Gazprom, 2 Eylül’de, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı. Uzmanlar bunun sanayi üretimini etkileme olasılığının olduğunu bildirmişti.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğalgaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken, Avrupalı yetkililer Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia etmişti.







FİTCH: RESESYON OLASILIĞI ARTIYOR

Bugün Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığını bildirmişti.





Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Euro Bölgesi Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe neden olacağı öngörüldü.